Autarquias do Algarve cancelam festejos de passagem de ano

A decisão dos municípios do Algarve foi consensualizada em sede de Reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, esta sexta-feira. Os autarcas consideram não estar reunidas as condições para permitir a realização de espetáculos na passagem de ano.

Atendendo à recente evolução epidemiológica, os municípios do Algarve deliberaram, na reunião do Conselho que se realizou esta sexta-feira, dia 3, na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, não realizar os espetáculos e festas de Passagem de Ano nos concelhos da região.

Mesmo que estas iniciativas fossem de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de orientações da DGS que os autarcas afirmam não haver condições para serem cumpridas, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas. Quanto ao fogo-de-artifício, alguns autarcas irão manter essa tradição, sendo que outros decidiram não avançar, uma vez que podem promover aglomeração de pessoas. Por esta razão, também foram canceladas várias iniciativas que integravam a programação de Natal.

Conscientes de que esta decisão poderá trazer constrangimentos aos empresários e comerciantes da região, defendem que, nesta altura, o foco deverá estar centrado na proteção da saúde e bem-estar da população do Algarve, razão pela qual a Comunidade Intermunicipal do Algarve apela, uma vez mais, para que continuem a ser cumpridas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que, de acordo com o já anunciado pelo Governo, todo o país se encontra, até dia 20 de março de 2022, em Estado de Calamidade.

PUB