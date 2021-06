Autárquicas: CDU apresenta candidatos em VRSA

Depois de ter anunciado já a recandidatura de Álvaro Leal à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a CDU acaba de apresentar os seus cabeças de lista aos restantes órgãos autárquicos, sendo a professora Fernando Santos, de 63 anos, a número um à Assembleia Municipal. Fernanda Santos foi vereadora entre 2002 e 2005.

Sandra Jesus

Sandra Jesus, de 50 anos, professora de Educação Musical no Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António desde 2009, membro da Direção da Organização Regional do Algarve do Partido Comunista Português e da Comissão Concelhia de Vila Real de Santo António do PCP, eleita pela CDU, na Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Cacela, é agora candidata a presidente deste órgão.

Luís Vargas

À presidência da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, a CDU candidata Luis Vargas, de 62 anos, natural de Vila Real de Santo António, comerciante e membro da assembleia municipal de Vila Real de Santo António durante vários mandatos. Atualmente é membro da assembleia de freguesia de Vila Real de Santo António. Foi membro da CPCJ ( Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ) nomeado pela CDU VRSA.

Marco Romão

O candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Monte Gordo é Marco Romão, 35 anos, comerciante, residente em Monte Gordo.

PUB