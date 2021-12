Autoagendamento disponível para vacinação de crianças de nove anos

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19, para crianças de nove anos, está disponível desde esta quarta-feira, 15. As crianças poderão também ser vacinadas no próximo fim de semana, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O portal de agendamento online para vacinação possibilita, desde esta quarta-feira de manhã, a solicitação do agendamento da vacinação de crianças com de nove anos, permitindo, assim, que os utentes de 9 a 11 anos possam ser vacinados no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes, adiantou a DGS em comunicado.

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite desta segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, sendo agora alargado aos menores de nove anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A decisão de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.

A DGS anunciou ainda que, desde esta quarta-feira, 15, a modalidade de “casa aberta” passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos.

