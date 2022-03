Autocarro de Loulé a caminho da Polónia para trazer 52 ucranianos

Pouco passava das 06:00 da manhã desta segunda-feira quando um autocarro partiu do Terminal Rodoviário de Loulé com destino a Varsóvia, na Polónia, para apoiar a população refugiada da guerra na Ucrânia e recolher um grupo de 52 pessoas que irão fixar-se no concelho de Loulé.

“Estas pessoas que escolhem Portugal para refazer as suas vidas, destruídas pelo conflito militar, são sobretudo mulheres e crianças, a maioria familiares de cidadãos ucranianos já residentes no concelho de Loulé”, adiantou a autarquia em comunicado.

No autocarro seguiu também algum material destinado aos refugiados que se encontram já em solo polaco, nomeadamente material médico e de primeiros-socorros, bens alimentares e roupa. A comitiva que irá buscar estes cidadãos ucranianos é constituída por quatro motoristas, uma médica do Algarve Biomedical Center (ABC), um técnico de ação social e um tradutor. A viagem de retorno ao nosso país acontecerá na manhã desta quarta-feira, 09 de março.

Nos próximos dias, seguirá também em direção à Ucrânia um camião com bens de primeira necessidade que estão a ser recolhidos por associações, entidades e sociedade civil do concelho de Loulé.

Esta iniciativa do município de Loulé que faz parte dos mecanismos de apoio e acolhimento aos refugiados deste conflito, é realizada em estreita colaboração com a DOINA – Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos no Algarve e validada pelo Alto Comissariado para as Migrações, Secretaria de Estado para a Integração e Migrações e Secretaria de Estado da Internacionalização. Conta ainda com o apoio do ABC.

Em comunicado, o município de Loulé garante que continuará atento à crise humanitária resultante da guerra na Ucrânia e manter-se-á a trabalhar com diversas entidades locais, regionais e nacionais para prestar apoio às vítimas deste trágico conflito militar em solo europeu.