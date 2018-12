Autocarro do teatro volta a ter paragens em Lagos

“Vamos Apanhar o Teatro” é o convite que o município de Lagos volta a fazer à população escolar do concelho, levando a magia das artes da representação até junto de si.

Um autocarro de dois pisos, transformado em sala de espetáculos irá, nos próximos dias 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, circular pelas estradas do concelho, com paragem junto a escolas do 1º ciclo, para apresentar a peça e dinamizar um ateliê de expressão dramática intitulados “Uma Torneira na Testa”.

Trata-se da 19ª produção artística e pedagógica deste projeto, que, trabalhando também a vertente da educação ambiental, procura sensibilizar o público escolar para o uso consciente da água.

Para proporcionar estas atividades à população escolar, o município de Lagos deliberou atribuir à ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve um subsídio no valor de dois mil euros, retomando, assim, o apoio prestado ao longo de vários anos letivos.

Criado em 2006 pela ACTA, o VATe tem como objetivo “trabalhar com comunidades do interior algarvio, de baixa densidade populacional, geograficamente afastadas dos centros culturais e, consequentemente, das atividades artísticas e culturais”.

Consiste não só em levar o teatro a zonas de difícil acesso, mas também “mostrar que a arte dramática pode ser uma importante ferramenta no que diz respeito à pedagogia social”.

As crianças e os idosos são os seus públicos preferenciais. Quanto às técnicas artísticas, este projeto recorre aos bonecos e às formas animadas (marionetas, fantoches, sombras, etc), à representação e à narração oral. Nos ateliês, que se seguem ao espetáculo, trabalham-se dinâmicas de grupo, expressão dramática e corporal, técnicas de pesquisa e construção de histórias, construção e manipulação de bonecos e formas animadas.

O arranque deste projeto suportou-se em diversas parcerias, nomeadamente com as 16 câmaras do Algarve que proporcionaram suporte financeiro. O seu pioneirismo e mérito já foi distinguido através de vários prémios.