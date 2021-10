Automóveis clássicos de volta ao Autódromo do Algarve

Existem bilhetes disponíveis, inclusive bilhetes com acesso ao paddock, sendo que os preços variam entre os dez e os trinta e cinco euros.

O maior evento de automóveis clássicos da Península Ibérica está de volta ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), para um fim de semana “repleto de aventuras, classe e boas recordações: O Algarve Classic Festival”, destacou hoje, domingo, a organização.

“Se ontem, o dia foi calmo e a chuva deu tréguas, hoje já não se pode dizer o mesmo, o que não foi, por si só, motivo suficiente para cessar as corridas ou de algum modo desanimador, pelo contrário, uma vez que a dificuldade aumentou exponencialmente com os pisos escorregadios”, afirma o AIA.

Nesta edição contou-se com uma novidade emblemática, não só pelo simbolismo, mas principalmente pelo prazer de os podermos observar em primeira mão os “Master Historic F1”, muitos deles usados em corridas míticas, como é o exemplo do Tyrrell 011 em que Michele Alboreto venceu o Grande Prémio Las Vegas em 1982.

A primeira corrida desta categoria teve lugar na parte da manhã, destacando-se Jamie Constable, precisamente com o Tyrrell 011, Marco Werner com o Lotus 81 e Max Smith-Hilliard com o Shadow DN5.

Quanto à HGPCA Formula 1, cuja primeira corrida contou com vinte e dois participante, os primeiros lugares ficaram ao encargo de Michael Gans (Cooper T79), Richard Wilson (Ferrari 246 Dino) e Lukas Halusa (Bugatti T35 B), respetivamente.

O AIA também dá “pista” ao campeonato nacional com mais de 70 carros no circuito ao longo do dia, 1300, Clássicos e Legends disputam a jornada dupla das três competições.

Existem bilhetes disponíveis, inclusive bilhetes com acesso ao paddock, sendo que os preços variam entre os dez e os trinta e cinco euros.

PUB