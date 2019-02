Autoridades alertam: cuidado com o mar num fim de semana quente

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um agravamento gradual das condições do estado do mar a partir de hoje e até ao próximo domingo, com ondas que podem chegar aos três metros de altura.

“A previsão de tempo quente no próximo fim-de-semana poderá convidar a população a frequentar as praias, contudo, a Autoridade Marítima Nacional recomenda que não vá a banhos e alerta para os cuidados nas praias, nas zonas costeiras e para a importância da adoção de um comportamento de segurança”, lê-se, num comunicado.

A AMN alerta que é importante ter em conta que o mar nesta época do ano é um mar de inverno, e as praias e zonas de costa apresentam risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima que se tem verificado nos últimos tempos, apresentando também a sua morfologia alterada pelo efeito da ondulação forte que se verifica normalmente neste período do ano, encontrando-se nelas fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros.

“Este é também um período de águas vivas, registando-se uma maior amplitude entre a altura da baixa-mar e da preia-mar, originando correntes mais fortes”, acrescenta a autoridade, frisando que alguns destes fenómenos não são visíveis, acarretando perigo para quem entrar na água.

Adicionalmente, as praias não estão vigiadas, não está disponível o equipamento para socorro a náufragos, podendo a assistência ser mais demorada.