Auxiliada criança que sentiu convulsões na praia

Uma criança de um ano foi este domingo, dia 05, auxiliada depois de alegadamente se sentir mal na água, tendo entrado em convulsões, na praia dos Três Castelos, no concelho de Portimão.

​Na sequência de um alerta recebido pelas 14:35, através do 112, a informar que se encontrava uma criança com convulsões na praia, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, elementos do Projeto “SeaWatch”, pertencente à Autoridade Marítima Nacional, bem como os Bombeiros Voluntários de Portimão e elementos do INEM.

À chegada à praia, constatou-se que a vítima tinha sido retirada da água pela mãe e assistida pelos nadadores-salvadores e por populares que se encontravam nas proximidades, até à chegada do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Portimão, que posteriormente transportaram a criança, que se apresentava estável, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.