Auxiliado homem após queda acidental na Marina de Lagos

Um homem de 52 anos, foi este domingo auxiliado na sequência de uma queda acidental para a água, enquanto caminhava junto à ponte levadiça da marina de Lagos.



Na sequência de um alerta recebido pelas 19:35, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, a informar para a queda de um homem à água, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, bem como elementos do INEM.



À chegada ao local, constatou-se que a vítima tinha sido resgatada por um familiar que se encontrava nas proximidades, tendo sido de seguida assistida pelos elementos do INEM, que procederam ao transporte da vítima para uma unidade hospitalar, por suspeita de uma fratura do membro superior direito.



O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.