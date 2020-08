Avançado Stojiljkovic acha que o Farense “pode ser uma surpresa” na I Liga

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O avançado sérvio Nikola Stojiljkovic, um dos nove reforços já garantidos pelo Farense para a época de regresso à I Liga de futebol, disse, esta sexta-feira, que os algarvios podem ser “uma surpresa” na próxima edição da prova.

“Assinei por um clube ambicioso, que subiu à I Liga e quer fazer boas coisas depois de muitos anos nos escalões inferiores. Gostei do que ouvi das palavras do presidente e do ‘mister’ e acho que o Farense pode ser uma surpresa na I Liga este ano”, afirmou o dianteiro de 28 anos aos jornalistas, à margem da sessão de treino desta sexta-feira, no Estádio Algarve.

Depois de uma ligação de cinco anos ao Sporting de Braga, Stojiljkovic espera voltar a marcar golos com maior regularidade, depois de na época passada ter assinado apenas dois pelo Boavista, ao qual esteve emprestado.

“Quero relançar a carreira em Faro, porque também sou ambicioso, à imagem do clube. Por isso, acho que vai ser um bom ano para os dois, para mim e para o clube”, frisou o futebolista, que assinou por dois anos pelo clube de Faro, afastado do escalão principal do futebol português há 18 anos.

Realçando que, no Boavista, as tarefas defensivas acabaram por prejudicá-lo na hora de atacar a baliza, Stojiljkovic mostrou-se, porém, exigente consigo próprio.

“Tinha de fazer mais golos. Toda a gente espera golos do ponta de lança”, sustentou, acrescentando que, este ano, não tem uma meta pessoal definida: “Sempre que tive um número na cabeça não consegui chegar a esse número. Quero ir jogo a jogo e pensar em ajudar a equipa a fazer os pontos necessários para garantir um lugar tranquilo no campeonato. Se depois puder ajudar a equipa com os meus golos, ficarei feliz.”

Stojiljkovic já conhece o passado de grande tradição de jogadores dos Balcãs no Farense, focando-se no seu compatriota Milonja Djukic, que representou os algarvios entre 1991 e 1998 e se fixou na cidade de Faro após ‘pendurar as botas’.

“Já falei com muita gente sobre o Djukic. Ele jogou muitos anos aqui, marcou muitos golos, foi uma lenda do Farense. Espero nos próximos dias ir beber um café com ele e falar um pouco sobre futebol e o clube. Tal como ele fez história no Farense, também quero fazer”, concluiu.

Também o central brasileiro César, ex-Santa Clara, falou aos jornalistas, elogiando igualmente a “ambição” do clube, após a subida de divisão para atingir um “nível mais alto”.

“Depois de dois anos muito bem conseguidos, de ter ajudado a deixar o Santa Clara na I Liga – foi uma coisa histórica -, já mudei o “chip” e só penso em ajudar o Farense a garantir também a permanência e, quem sabe, almejar coisas maiores”, desejou.