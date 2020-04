AVARIAS: A minha amiga TV

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Por estes dias, a televisão é mais uma caixa de ressonância das redes sociais que outra coisa, por isso rio-me daqueles momentos, a puxar pela lágrima, com que as televisões ocupam os espaços entre programas. Que são uns heróis (jornalistas), que as notícias são dadas por heróis (jornalistas) e que as notícias dadas por heróis (jornalistas) são melhores do que as veiculadas pelas redes sociais. Mas olhando bem, o que encontro é uma teoria e uma prática contraditórias: tudo o que se ouve aqui e ali em boatos e notícias sem crédito, chega-nos igualmente via jornalismo, dito, sério. Eu sei que, na maior parte das vezes, são os próprios órgãos oficiais que contribuem – muitíssimo – não afinando discursos e números: o caso das máscaras tem tudo para servir de assunto para – futuros – programas humorísticos. Num dia, devemos usar, noutro não; num dia devemos todos usar, noutro só alguns (agora, por isso, se devemos todos usar máscara eu gostava que me dessem umas luzes sobre a forma de as conseguir. A qualquer farmácia a que se recorra, o cartaz pespegado no vidro diz sempre o mesmo: “Não temos máscaras nem gel desinfetante”). A última chega-nos, segundo penso da Coreia do Sul. Afinal descobriram que dois metros de distância entre pessoas não é, de forma alguma, suficiente.

Parece que o mínimo está agora nos quatro metros o que, pelo menos, dirá muito da capacidade dos sul-coreanos de colocarem, em comprimento, um espirro. Estudos e mais estudos que apenas servem para nos tornar um bocadinho mais paranoicos. Por este andar deixámos de poder ir às compras, ou fazia-se uma bicha na caixa número três para pagarmos na caixa número cinco, com a utilização de uma mão mecânica extensível (e desinfectável). O melhor era emigrarmos para a Antártida. Um dia, pode-se ficar infectado por isto, outro dia por aquilo, num dia deve-se fazer testes a todos, noutro só a metade. Eu sei que neste momento há mais incertezas do que outra coisa, mesmo dentro da comunidade científica (em parte culpada da situação. Parece que a excessiva especialização não lhes deixa ver o que está à frente, a não ser que o problema seja da área), mas é o tamanho dos noticiários e a necessidade de os encher que conduz ao que eu penso serem excessos e deturpações na informação. Na maior parte das vezes, deviam ser muito mais selectivos. Não sabe se é verdade, não informa. Mas aí, SIC, CMTV (que levam a parte de leão do ocultismo) RTP e TVI tinham muito que penar.



Uns mais do que outros, vamos tendo na televisão um auxiliar para se ir andando no mesmo sítio. Tenho visto a série galesa “Hinterland” (Fox Crime; vai na segunda temporada, segundo penso, de três), dentro dos princípios do policial nórdico. Ambientes despojados de fim do mundo, de uma beleza crua. Lugares onde o número de ovelhas (no caso vertente), ultrapassa o número de pessoas. Um campo entregue a quem aí se refugia e aos velhos que não foram embora. Uma cidade que parou no tempo e códigos de conduta muito arreigados à tradição. Crimes muito violentos e a ideia que o caminho para a verdade é, sempre, muito tortuoso. Escrevi, policial nórdico, mas em “Hinterland”, há outra limpeza no argumento e no trabalho dos actores. Com ou sem Brexit, há certas coisas que os britânicos fazem sempre melhor.

