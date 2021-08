Avarias: A minha medalha de lata

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Lá se foram os Jogos Olímpicos e com eles a promessa nunca efectivada, de por uma vez na vida, os tugas ligarem a qualquer coisa que não seja futebol. Despediram-se, uns com mais êxito que outros, com votos de voltarem daqui por quatro três anos em Paris, para mais uma volta mais uma viagem.

Esta fuga para a frente pertence a um encadeado de ideias, muitas delas contraditórias, que acorrem à mioleira dos atletas e portugueses em geral. Desde os que nasceram lá fora ou cá dentro; que bateram o seu recorde, ou não bateram coisa nenhuma, os que disseram morrer pela pátria (uma tolice); que não disseram coisa nenhuma porque ninguém os ouviu: os que foram mudos e vieram calados.

Os políticos que fazem as contas às medalhas, os populares e os comentadores; o Presidente da República. Todos têm – ainda bem – algo que dizer e é desta matéria que se faz um povo. Agora, também é verdade que nos diferentes níveis e desportos a noção de escala está sempre lá: os do atletismo, que dizem ser preteridos pelo futebol, têm muito mais reconhecimento que os do hipismo, só para lhes dar um exemplo. Reconhecimento também de Fernando Pimenta, que desta vez não teve limos que o impedissem de ganhar uma medalha e celebrou com uma chupeta na boca, o que deve ter posto Portugal literalmente nas bocas do mundo, talvez não pelas melhores razões.

Só queria aqui deixar um pequeno apontamento: nas provas de fundo e meio fundo, apesar de lá se registarem vitórias de um ou outro país, os atletas são todos quenianos e etíopes com camisolas dos Estados Unidos, Suécia, Alemanha. Há muita gente já nascida no território dos países que representam, mas a maior parte são importados, como o nosso Pichardo, que é muito bom porque conquistou para Portugal uma medalha de ouro, mas que faz parte de uma tendência que não aprovo, porque uma coisa é nascer-se num país, outra ser-se naturalizado e outra ainda ser-se naturalizado por motivos económicos, tudo isto visto pela óptica do utilizador.

Sendo completamente antinacionalista e antes que seja designado como um miserável xenófobo e racista, podia adiantar-lhes que não compro atletas que vendem a nacionalidade, embora os compreenda; é muito dinheiro envolvido e os países que pescam atletas para melhorar o medalheiro, chegam com a história (com um fundo de verdade) que, com melhores praticantes consegue-se mais atletas jovens e assim sucessivamente. Mas não aprecio.



Por falar em desporto e olímpicos, a qualidade das notícias nos supostos canais de referência anda desta forma: outro dia a cacha era a de um boxeur australiano (penso que medalhado) que também faz ballet, o que me parece um facto digno de menção. O problema é que tudo aquilo girava à volta das unhas que o rapaz pinta de amarelo e não pode mostrar, provavelmente por causa do uso das luvas, aparentemente como já o tinha feito nas redes sociais. A minha questão é, o que fazem as unhas pintadas ali? Fazem as vezes da adivinha de qual é a coisa qual é ela, branca e amarela com uma pena em cima e que a resposta é: um ovo e a pena é só para disfarçar. Será uma questão de identidade e género que me pareceu mal contada?

Não sei, mas a notícia é tola, infantil e retorcida nos propósitos, como se usa agora.

