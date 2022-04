Escrevo no dia em que faz um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia e os noticiários das nossas televisões estão a fazer a sua parte, sempre em quantidades industriais: a sua parte são, mesas redondas, ovais, meias luas e o mais que os tudólogos (os que sabem tudo) se lembrarem. Muitas vezes se escreve sobre as certezas que se têm e a realidade dos que nunca se enganam (falando dos tudólogos), mas a verdade é que um comentador (se é que se chama assim) que vai para a TV dizer sistematicamente que não sabe como vai ser o desfecho daquilo, que não tem opinião formada sobre os bombardeamentos de X e o número de vítimas do ataque Y, não volta à TV, nem que se pinte de amarelo às bolas. É a lei da televisão e contra isso, batatas.

Entre a desinformação de um e outro lado, os cenários de destruição e a quantidade de gente em bolandas, horas a fio, com imagens que se repetem, também nós (falo por mim) nos vamos sentir meio a navegar e se a invasão se prolonga por muito mais tempo. E aí vai começar a erosão das consciências, coisa que se passa também no domínio da guerra, começando a condicionar a forma como se combate, penso eu de que. Os russos, que nos últimos setenta anos, só se saíram verdadeiramente bem, quando atacados pelos alemães no seu território durante a segunda guerra mundial, vão começar (se já não o fizeram, embora a o medo de represálias conte muito) a não perceber o que fazem ali. E aí pode ser que as coisas desengatem.

Outro dia, num jogo de basquetebol da liga portuguesa (RTP2), o comentador, prof. Orlando Simões, lembrava que, na maior parte das vezes, quem faz a diferença em campo, não são os jogadores estrangeiros (apesar de serem muitos e de desigual qualidade) mas os portugueses. Ganham mais vezes os clubes que têm melhores tugas: feitas as contas, habitualmente as coisas melhoram, quando os portugueses (com piores condições físicas e muitas vezes técnicas) são postos a jogar nas alturas em que o resultado está mais apertado. Parece que tudo se resume a que profissionais sentem diferentemente o chamado peso da camisola, contando, é certo com as inevitáveis excepções. Segundo esta prática, os globetrotters do basquetebol, mais dotados não devem fazer a partir de certa altura (enquanto jogam e compõem a camisola), o acto de perguntar de si para si: “o que faço aqui?”. Vão deixando andar e não conseguem (ou não podem, ou não…) dar aquele pequeno (como num certo iogurte) esforço, ou concentração a mais que lhes permite levar os restantes jogadores e público atrás. Este pequeno exemplo, funciona, para mim como uma alegoria, do que se passará com a maioria da tropa russa: combato quem e para atingir que objectivos? Iremos de encontro à desgraça dos que nos sucedeu no Afeganistão? Espero que as coisas sejam mesmo assim e que lhes dê a travadinha, mais cedo ou mais tarde – mas, mais cedo era melhor.

