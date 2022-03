Avarias: Cancelámos a inteligência

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Parece que o arcebispo de Kiev (líder da Igreja Grego – Católica Ucraniana) terá confundido rastos dos caças russos, ou nuvens de tempestade com anjos suspensos sobre a cidade. “Terá confundido”, é uma expressão minha porque o que ele na realidade disse é que no céu terão aparecido “anjos luminosos sobre a Ucrânia”, imagem que, segundo ele, será presságio do muito bom que irá passar sobre aquele país.

Muita gente que pensava estarmos em pleno século XXI terá, na altura em que leu as declarações do ministro de Deus, atirado a toalha ao chão, como se costuma dizer em termos futebolísticos. Eu – que já vi porcos a andarem de trotinete eléctrica – penso que toda essa linha de pensamento que nos coloca em pleno universo, tu cá tu lá com os grandes avanços científicos e mentais, consequência da ascensão do homem novo (com agá e ene maiúsculos, chegado no comboio da mais qualificada geração de sempre, na versão tuga), não resiste a um pouco de realidade e a realidade é sempre mais complexa do que parece. Afinal ficámos a saber (ficámos, quero dizer o “Avarias” ficou), que não estamos muito longe de Fátima e de uma certa aparição, que também terá vindo dos céus, numa altura em que a realidade não era especialmente simpática com os portugueses. A única diferença será – caso a questão se aplique neste caso – a existência do avião a jacto, que as nuvens de tempestade são de toda a vida.



A sério que assim que nos primeiros dias da invasão russa, não me iria passar pela cabeça a dimensão da política de cancelamento que por aí vai. Se querem a minha opinião (o mais normal é que não a queiram, mas estou-me marimbando) sobre a actual política de proibir tudo o que é russo, posso dizer, não tenho opinião formada. Isto é um bocado como a questão do ano novo: até quando é que devemos desejar bom ano a alguém? Durante todo o mês de Janeiro? Os primeiros quinze dias de Fevereiro contam? Adaptando esse princípio ao cancelamento, o que devemos fazer? Quem tem um todo-o-terreno Lada com vinte anos, deve abandoná-lo à porta de casa ou dá-lo para abate? E uma boa lata de caviar Beluga que custou os olhos da cara, atira-se ao lixo? Lembrei-me disto por causa da maluquice que por aí vai, na chamada “política de cancelamento”, que já fez, segundo penso e não estou em erro, a orquestra de Zagreb ter declinado interpretar uma peça de Tchaikovsky, que como sabemos foi um extraordinário compositor russo do século dezanove.

A sanha persecutória vai chegar aos livros e em geral a tudo o que mexa, assim que acabem os oligarcas. Os ingleses estão danados com Abramovich, mas até há uns meses lambiam os dedos com o Chelsea e isso penso poder chamar-se hipocrisia. A Dr. Ana Gomes já nos tinha avisado há muito sobre a má catadura dos russos, mas por vontade dela, também tínhamos de cancelar os americanos e, vamos lá o resto do mundo; todos menos ela.

E isso acho mal.

