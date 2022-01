Avarias: CMTVCMTVCMTVCMTV

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Todos sabemos que o sangue escorre das notícias da CMTV, mas escorre também uma técnica apurada para nos fazer ficar pespegados frente ao ecrã, mesmo quando o que lá passa não nos interesse para nada – ou quase.

Nunca fui exemplo para ninguém, em nada, mas em televisão bato aos pontos a malta que fez uma cruz no canal de que atrás lhes falei. Não sei se é o apelo que me fazem os meus piores instintos, mas não é raro perder tempo nos intermináveis noticiários da CMTV. No fim, dou sempre o tempo que estive frente ao televisor como mal usado, mas a verdade é não escapo ao apelo do lixo. Podia ter arrumado a estante dos discos, ou a fazer a ponta de um corno mas não, vi televisão.

Outro dia decidi ficar sentado a ver, durante uma quantidade de tempo absolutamente extraordinária, uma mota caída no chão, depois de uma colisão com um automóvel, com o repórter a fazer render o peixe, numa informação que se dava num minuto. Não sei se será preguiça de mover o dedo que clica o comando, as cores berrantes da imagem (os apresentadores de estúdio parecem ter sido vítimas de uma forte exposição ao sol, ao álcool ou aos dois em simultâneo), se a técnica dos repórteres de campo (dizem a mesma coisa, praticamente com as mesmas palavras, umas três vezes), com a dicção de quem está a ensinar palavras a papagaios. Certo é que me é difícil arredar do canal.

Há, no entanto, um pormenor que, não sendo de uso exclusivo da estação, é usado e abusado lá pelos lados da CMTV: para ilustrar uma notícia (por exemplo um assalto a um automóvel, os problemas financeiros da filha de José Eduardo dos Santos, ou os problemas com a justiça do antigo ministro Manuel Pinho) correm três / quatro / cinco segundos da mesma imagem repetida sem interrupções, vezes os quatro minutos que dura a notícia.

Fazendo por alto as contas: imaginemos que a gravação tem quatro segundos, em cada minuto passam-na dez vezes. Em quatro minutos, quarenta.

Lembro-me da história que lhes falava de Isabel dos Santos e em que a imagem durava o tempo da senhora em causa se aproximar de uma porta em vidro (de um banco? Da polícia judiciária?) até ao momento em que entrava. De seguida Isabel dos Santos a chegar à porta e a entrar; Isabel dos Santos a chegar à porta e a entrar; Isabel dos Santos a chegar à porta e a entrar…

Outro dia espreitei umas imagens de uma altercação numa esplanada, que metia uma estalada e nada mais se via do vídeo amador que se estava a apresentar, ao todo uns cinco segundos. Pois cá o jovem, antes de perceber a coisa na sua plenitude, pensava que se tratava de uma batalha campal, capaz de virar pelo avesso o espaço de restauração em causa. Mentira: foi preciso estar relativamente atento para perceber que não se tratava mais do que a mesma cena repetida pela enésima vez, pela enésima vez, pela enésima vez, pela enésima vez… estão a ver como resulta?

