AVARIAS: Coisas da vida

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Escrevo um dia depois de saber que o secretário-geral do PCP vai ser operado. Ninguém quer estar numa situação daquelas, problemas de coração, operação de urgência, etc. As coisas são o que são, mas o restante espectro político fez o que se pode fazer por um dos seus pares, desejando as rápidas melhoras e tudo o restante que se diz (e sente, sou cínico, mas nem tanto) nestas alturas.

Mas estamos em Portugal e iremos ver o que um problema de coração pode, involuntariamente, fazer pela vida política de um partido: o PCP tem vindo a descer em todas as frentes e agora o que nos espera, se o balanço da cirurgia se mantiver mais quinze dias, é vermos o melhor resultado do partido em várias eleições. E tudo consequência do factor “fofinho” (perfeitamente adaptado a Jerónimo de Sousa, por parecer ser um gajo simpático), imbatível nestas andanças, principalmente se o caso for como este o é – absolutamente involuntário. Posso estar redondamente enganado, mas, dirão os amigos que seguem a minha linha de pensamento: a política não devia ser refém destes pormenores. Não sei, somos tugas e isso interessa mais do que a posição dos partidos sobre o IRS, IRC ou o futuro da sustentabilidade em Portugal.

Penso que estou a exagerar um pouco nas tintas, talvez que a importância destes pormaiores, apenas interfira nas escolhas de alguns indecisos. A questão é que, cá para nós que ninguém nos ouve, indecisos é o que haverá cada vez mais. Os grandes especialistas em imagem, chamam a atenção para, por exemplo, a côr da gravata de um candidato durante um debate pela televisão. Direi, vale a côr, o tamanho (muito importante nas gravatas), se o laço está ou não bem feito. Então se a gravata (apenas um adereço, nunca se esqueçam) importa, por que não uma operação – parece que não muito fácil – ao coração?



Na RTP2 passa, por esta altura e no horário das dez da noite “Lei e Corrupção”, série britânica (via Irlanda do Norte) sobre uma unidade anti-corrupção a AC-12. Aqui há o habitual nestas coisas; crimes, droga, corrupção, figurões da política, finança e polícia metidos em confusão da grossa. Isso até pode ser o habitual, mas a produção britânica, os ambientes e a qualidade dos actores fazem subir o nível da série para zonas de quase excelência.

Parece que os ingleses ficaram com a incumbência de segurar as pontas deste tipo de séries, que muito rapidamente podem resvalar para situações que roçam a incredulidade. Os americanos fazem este trabalho habitualmente bem feito, mas realçam estupidamente a qualidade dos Estados Unidos, mesmo quando fazem merda (de qualidade). Os restantes europeus estão no princípio e rapidamente perdem a mão, fazendo séries demasiado complexas e em geral inverosímeis, com erros de palmatória no argumento. Com “Lei e Corrupção” (com o poder que a boa ficção nos dá), situamo-nos dentro da vida das pessoas de uma esquadra, que são polícias dos polícias. E todos se vigiam, num universo fechado e claustrofóbico, por vezes confuso e involuntariamente caótico, que a série ilustra na perfeição.

