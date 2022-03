Avarias: Comessem menos queijo

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

PUB

Outro dia, depois do empate caseiro do Benfica com o Ajax, ligando a televisão em modo robótico pela manhã no noticiário da RTP, coisa que costumo fazer (já o disse atrás e reafirmo), meio a dormir e sem saber exactamente porque há-de ser esse canal e não outro o preferido, percebi que, quando o arranque do telejornal (como se dizia), não era o Benfica – Ajax, mas sim a invasão da Ucrânia pela Rússia, logo vi que a coisa estava séria.

A experiência diz-me que existindo Liga dos Campeões, com os grandes portugueses à quarta, na manhã de quinta só uma guerra (como o caso vertente), ou mesmo o fim do mundo, como nós o conhecemos. é que a primeira notícia não é (se ganharem então nem se fala) sobre futebol. Já se disse tudo o que havia de dizer sobre a bárbara acção dos russos e pela minha parte não vou acrescentar nada, nem sobre o nível de loucura que ataca o gajo da Rússia. Para dar uma de informado, poderia acrescentar que no meio da desgraça dos mortos ucranianos e da gente que nada tem a ver com aquilo, o que parece de reter é que a Geografia ainda manda muito, por que se a Ucrânia não fosse lá onde judas perdeu as botas, mas aqui ao lado, tipo (um bocado de linguagem jovem dá sempre jeito) em Granada ou Sevilha (os inimigos são sempre os inimigos), já eu tinha feito uma corrida ao supermercado para comprar papel higiénico. Assim, como a gaja malvada anda lá longe, bem nos podemos dar por felizes e arrotar postas de pescada.

Se eu fosse CEO de uma certa empresa portuguesa (ou neerlandesa?), que detém uma cadeia de supermercados na Polónia, pensaria firmemente em aumentar o abastecimento do tal papel miraculoso (cu, no meio da palavra é intencional), porque me dá a ideia que lá para os lados do eixo Cracóvia / Varsóvia, se vai vender muito. Vá-se lá saber porquê, veio-me à ideia a morte de Vasco Pulido Valente, que se fosse vivo escreveria um artigo daqueles em que todos são tolos menos ele, mas que, desta vez com toda a razão: os políticos europeus que não sabem história ou a desprezam, em nome da ignorância ou do seu fim (conferir Francis Fukuyama), pensavam que isto era uma auto-estrada de Madrid (não contamos, para o mal e para o bem) a Moscovo, tudo feito para o bem comum, ganhar dinheiro, beber uns copos e férias nas Maldivas, e que começaria assim: eu bem vos avisei. Vasco que sempre disse que de lá (Rússia) viria o carácter nacionalista e imperialista de quem sente que já teve metade do mundo.



As duas questões que me parecem bem, no meio desta confusão é que finalmente – a fazer fé nos nossos noticiários – acabou a pandemia e estando José Rodrigues dos Santos na Ucrânia, desconfiamos que o seu próximo livro vai chamar-se, “A guardadora de abrigos de Kiev”.

Fernando Proença