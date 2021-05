Avarias: Contacto com o Avarias sobe COVID

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Todos sabemos os problemas que existem com os jornais em papel, mas o que podemos fazer, além do os comprar?, não sei e não sei o que lhes diga.

Por exemplo, nos noticiários muito tardios e noutros muito matutinos – se é que matutino se pode classificar dessa forma – mostram-se as primeiras páginas dos ditos jornais em versão papel; isso é bom ou mau? Uma das razões por que, noutros tempos, eu corria às bancas para comprar jornais, era o prazer da descoberta, mesmo que isso pareça – erradamente – ter uma entoação poética. Com noticiários destes, essas pequenas descobertas estão, definitivamente, no passado.

Mas quem sou eu para explicar razões que me surgem apenas como intuição. Seja o que for, o que me prende quando vejo surgirem em televisão os ditos jornais, é a forma como cada um decide encontrar a primeira página.

No Correio da Manhã já todos sabemos, o navio almirante, a mãe de todas as manchetes é “Crime violento dispara na zona de Lisboa” ou, em alternativa “Mata genro à facada e suicida-se”, que aglutina toda uma filosofia sobre mau jornalismo + sangue + escândalo. Todos os outros jornais (incluindo, os chamados desportivos) são um bocadinho mais imprevisíveis – por estarem dependentes do que aparece.

No entanto o “Público” abusa, não sei se por defeito ou feitio, de primeiras páginas que não se entendem (leia-se: não entendo) como foram lá parar – geralmente por serem verdades de La Palisse – e que deixam no ar, razões para perguntarmos o que é que eles querem com aquilo. São exemplos deste estado de coisas, títulos (criados cá pelo rapaz, a partir de casos reais, surgidos no jornal em causa) como: “Estudos garantem que vacinas protegem mais com segunda dose”; “Universitários com melhores notas garantem melhores empregos” ou para carregar as tintas à sua maneira, “Consultas externas enchem urgências”, quando duas semanas antes a escolha era, “Pandemia desce dramaticamente número de urgências nos hospitais”.

A primeira página de um dos nossos jornais de referência é, geralmente, um repositório de tentativas de fazer diferente, mas até onde é que podemos entender a palavra “diferente”?



Outros dia vi e ouvi (sobre a possibilidade dos festejos dos sportinguistas na cidade de Lisboa terem ajudado a potenciar os contágios de COVID), o bastonário da ordem dos médicos. O convite, feito por um canal ao bastonário, dia-sim dia sim, por parte das nossas televisões dá-me a ideia que o homem deve ter uma avença e é, quanto a mim a prova provada de que os nossos especialistas fazem o mesmo que um de nós faríamos na mesma situação: repetem banalidades que ouviríamos em qualquer mesa de café.

Para o bastonário não existem evidências que os festejos, possam influenciar o número de contágios (como ele disse, 19 anos são muito ano, merecem ser comemorados), mas não foi isso que lhe ouvi nas comemorações do 25 de Abril do ano passado, no primeiro de Maio e para completar o ramalhete, na festa do Avante. Será uma ideia para o “Público” colocar na primeira página: “Festejos do Sporting podem ter, ou não, aumentado os contágios de COVID”.

Fernando Proença

