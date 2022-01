Avarias: Digam lá o que querem

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Escrevo estas linhas umas horas antes de tomar a terceira dose da vacina, páro para pensar na tourada pessoal que tem sido conseguir uma vaga para a dita, e pergunto: a DGS quer ou não quer que os professores se vacinem? Dir-me-ão, aguenta lá os cavalos, conseguiste, vai a correr, não digas mal.

A verdade é que consegui a vaga, sei lá como, depois de tentar dias atrás variadíssimas vezes, sempre ligado ao sítio (é assim que se diz em português) da famigerada DGS. E, se lhes disser que cada vez que repeti a operação tive que colocar a data de nascimento? E colocar a data de nascimento, era escrever dia tal, do mês tantos, ano da Graça de mil novecentos e tal?

Não, não era: a partir de um calendário situado em noventa e um do século passado, tinha que se dar ao dedo para aí uns minutos até chegar à data querida, muitos anos de vida – reparem que eu sou um gajo velho. As maravilhas da informática elevadas à potência máxima. Ou seja, chegava-se lá, não dava, jogo abaixo, e repete tudo, tim-tim por tim-tim.

Dá-me a ideia que tudo isto não passa de uma forma do Ministério da Educação, mancomunado com a DGS, pôr à prova os conhecimentos informáticos da classe docente. Só que eu acho que o que põem à prova é a paciência, e nada mais.

Sei de pessoas que acordaram à quatro da matina para fazer a inscrição e. . . não conseguiram! E se têm tanta informática à mão, porque não elaboram uma resposta género “Hoje já não há senhas, amanhã não sabemos, tente depois da meia noite”.

Não, repetir, repetir… com o sistema mudo e calado, sem uma cartinha, nem um telefonema. Vão dizer-me: bem-vindo ao reino dos que vão às cinco da manhã para a porta do centro de saúde à espera de uma senha para o médico, só que agora estás no quente da casa a tentar arranjar uma vaga.

Penso que, aqui, o caso é um pouco diferente. Somos todos nós, e penso que os responsáveis também, que nos querem vacinar, mais ou menos como votar: um direito, um dever. E, pior que tudo o que escrevi atrás, a impressão que toda esta ganga me dá, é que, na verdade e no computo geral, devem existir menos senhas que professores, o que me obriga a voltar atrás e novamente perguntar: afinal querem ou não que nos vacinemos?



Ouvi num noticiário, que um teste rápido para a COVID -19 à venda por cá, tinha sido retirado do mercado irlandês por, nalgumas situações dar falsos positivos. A empresa – ou as nossas autoridades – afirmam que nenhum dos lotes que levantaram problemas foi distribuído por cá.

O ponto aqui é a constatação que historicamente (ou pelo menos da parte da história que me lembro), não tenho memória de algum produto distribuído internacionalmente e cujo lote levantasse problemas, que tenha, segundo os interessados, sido colocado em Portugal. O que mostra isto? Que temos tido sorte? Ou que somos mais descartáveis que os restantes? Espero que a razão esteja no primeiro caso.

Fernando Proença