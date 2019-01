AVARIAS: Digo eu

Escrevo no Domingo (parte da tarde), não em pulgas por causa da nova série (pequenina) do inspector Maigret (FOX Crime, domingo à noite), mas expectante. Não sei se estão a par mas a piada reside no facto do inspector ser, agora, interpretado por Rowan Atkinson, que é, como quase todos devíamos saber, Mr. Bean, ele próprio, o que construiu a personagem unanimemente amada /detestada (provavelmente em parte quase iguais), por uma considerável parte da população portuguesa que vê televisão e que se cifra em dez milhões e meio de pessoas (descontando aqui os que andam embarcados nos mares da Noruega, de roda da pesca do bacalhau). Sou dos que seguiram, nos anos setenta, a série Maigret produzida pela francesa Antenne 2, com o actor Jean Richard e essa era a figura do polícia que me ficou na cabeça depois de ler os romances de Georges Simenon (que era belga): homem compassivo e taciturno, mais ouvinte que falador, o contrário dos detectives americanos enérgicos e dados – por vezes – ao confronto físico. Maigret corpulento, pesadão e inseparável do cachimbo (e de uma boa imperial, mesmo durante as horas de trabalho), apresentava-se mais (na série passada da RTP) como o típico funcionário público que deseja chegar a casa para jantar e calçar umas pantufas do que o têm na cabeça sobre ser um polícia. Tudo isso era embrulhado numa produção lenta, mas segura, a preto e branco, ou seja, era uma personagem de um mundo que já não volta. Segundo aquele princípio, muito conhecido e usado (por exemplo no blogue “Delito de Opinião”), já li o livro e vi o filme, o(s) livro(s) de Simenon são em geral muito bons, curtos, mas engenhosos e com uma caracterização das personagens, feita de pinceladas curtas e densas. A série prolongava o espírito dos romances, num registo tipicamente europeu: pouca acção e grandes planos mas numa atenção constante aos pormenores e à vida das pessoas, da qual Maigret era um observador muito mais que atento. Depois, na série actual, há a questão de ver Atkinson num registo que não é (ou também o será?) dele. Verei.

A informação, nas televisões em geral, continua a sua marcha para bingo. Noutro dia no noticiário da noite da RTP1, ouviu-se que dois portugueses tinham sido presos, no Brasil, na posse, salvo seja de três toneladas de haxixe. Foi assim curta e grossa, depois disso, nem uma cartinha nem um telefonema até ao fim da notícia. Dois portugueses foram presos na posse de três toneladas de haxixe, que foram encontradas onde? Os meus quatro amigos sabem onde se podem esconder três toneladas de haxixe? É que se sabem, podem torná-la pública, já que os dealers agradecem a informação. Não falo de ciência certa, mas três toneladas de haxixe não se guardam numa arrecadação de um T3. Era essa dúvida que eu gostava que a televisão me tirasse.

PS – Linhas escritas na segunda-feira dia vinte e um: Rowan Atkinson bem; série: mais ou menos; inglês no Quai des Orfèvres, mau.

Fernando Proença