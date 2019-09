AVARIAS: Duas questões, que se calhar estão fartos de ler muito melhor tratadas

Os preliminares para as nossas eleições escondem (com razão, com razão…) os problemas por que passam a Inglaterra e a Espanha, respectivamente, com o chamado Brexit e as eleições. Os ingleses que andam sempre a largar (eu escrevi largar) postas de pescada sobre a democracia, o poder do povo e do parlamento, olhando de soslaio sobre os outros que consideram maus amadores, estão agora entalados. Não andam para a frente nem para trás e estão naquela gloriosa posição de que, quase tudo o que vier é pior do que está; daí fazerem de propósito para não resolverem as coisas e irem deixando, pode ser que se faça um milagre. Já os espanhóis não andam nem desandam por que os políticos que têm, pedem meças aos nossos (só para lhes dar um exemplo) em incompetência e desprezo pelas pessoas que dizem governar. Dá-me a ideia que, sabendo os problemas de uns e de outros, tentam capitalizar influências para que possam ter cada vez mais peso negocial. Essa é uma questão de poder geral, que não tanto de mal como possa parecer. O problema é que me parece que usam a política como droga e agem como se ceder um milímetro a quem quer que seja, lhes irá estancar o futuro. Logo, merecem tudo de mal que lhes possa ocorrer. Tenho percebido que, em Espanha, existem problemas com as transferências de verbas para as autonomias mas, sem verdadeiros governos actuantes, sinto que o ambiente está menos crispado e até a economia se tem portado razoavelmente, o que vem salientar a minha ideia: em muitas situações, me-nos governo é melhor governo. Aliás, muitos (e agora não me refiro apenas aos espanhóis), apercebendo-se disso, acabam apenas por tomar medidas de pura maquilhagem política, tendo apenas muita força para tudo o que sejam questões laterais, como as de género e reciclagem de papel. Agora vão para eleições e, só com muita sorte, tudo não ficará na mesma. Os espanhóis da política parecem-me cada vez mais os italianos. Exibem-se para a televisão, sem uma ideia válida, criando espaço para gente como Salvini e os tipos do Vox, que percebem que os políticos, ditos tradicionais, tentam mexer em tudo que não seja essencial, com medo de perderem votos. Mesmo que depois os percam para estes populistas. A Itália aguentou as décadas de setenta e oitenta, à razão de seis governos por ano e o crescimento económico fez-se sempre a níveis muito elevados. A Espanha não indo pelo mesmo caminho (estamos em período de vacas magras e não somos asiáticos), vai mantendo-se à tona. Mesmo os independentistas estão calados e quietos porque tudo o que possam dizer pode trazer maus resultados no futuro. Agora para os ingleses a saída da europa, certo e sabido terá como consequência que os escoceses vão meter o pé à porta, e, pelo andar da carruagem, não sei se os republicanos da Irlanda não vão levantar a cabeça. Criaram o monstro, agora aguentem.

Fernando Proença