AVARIAS: É a estação parva

Estou frente à televisão, e já começou. Parece que os jornais e as televisões estavam à espera, e nesse entretanto, os incêndios a sério ainda não tinham aparecido. Mas, mau filho à casa torna, e aí estão eles em força. E a televisão no Verão português é o incêndio e as transferências do futebol. A partir de agora, vai ser um nunca mais acabar de mesas redondas, com gente cheia da receita perfeita para acabar de vez com os fogos. Só que não acabam. Antes, isso dava nos economistas. Entretanto as coisas mudaram um bocado; há vinte anos choviam os debates sobre o futuro económico da nação e todos os intervenientes tinham a receita para o salvar. Mas com isso não nos livramos das crises. Com os fogos a situação é igual. Todos têm uma conversa absolutamente redonda feita de meios aéreos, acção musculada, combustível em altura, máquinas de rasto, planeamento atempado, responsabilidades políticas, operacionais, briefings, teatros de operações e tudo o mais que a imaginação nos posso soprar ao ouvido. No fim, os incêndios marimbam-se para isso, e basta que esteja mais um bocadinho de calor, secura e vento, e lá chegam em grande velocidade. O que me dá a impressão que a conversa dos políticos é isso mesmo, conversa: gastam carradas de dinheiro; se não estiver calor não arde, se estiver, arde. E não arde mais porque o incêndio chega ao preciso lugar em que contacta com a área ardida do ano passado. Outra questão: também me parece que quanto mais dão tempo de antena, mais incêndios deflagram. O que me dá a ideia que é capaz de ir havendo mesmo mão criminosa.

Quanto ao futebol de Verão, não há palavras para os programas sobre transferências. Duas semanas antes de um jogador assinar por um clube já é dado como certo. Depois são catorze dias a encher chouriços. É uma vergonha que passemos noites inteiras a ouvir comentários sobre um jogo entre o Benfica e uma qualquer equipa de reservas (vale o Benfica, o FêCêPê ou Sporting). Agora também é verdade que o futebol não pode arcar com todas as responsabilidades sobre tudo o mal que pode vir ao mundo. Vi a notícia, há dias, de uma prova de, salvo erro, BTT, realizada no nosso país, em que faleceu um concorrente (com trinta e poucos anos) no seu decurso. Dizia o jornalista de serviço, que a prova tinha continuado e tinham sido entregues os prémios, apesar do clima de consternação e tristeza que se respirava no local. O ponto é que, pelo que foi dado ver, das pessoas que passaram e estavam por detrás do jornalista, ninguém parecia triste e consternado. Tiravam selfies, riam-se a bandeiras despregadas e andavam a mostrar os troféus e as medalhas como se não existisse amanhã. Eu pensei que talvez não tivesse sido má ideia se tivessem suspendido e prova, pelo menos em sinal de respeito. Aposto que se isto se passasse dentro de um campo de futebol, sem que o jogo parasse de vez, logo se levantaria um coro de protestos. Dois presos e duas medidas, como diria Jorge Jesus.

Fernando Proença