Avarias: E por baixo da mesa

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Subiu o número de infectados por COVID, e com eles os noticiários voltaram à roda viva das entrevistas aos infecciologistas (à antiga portuguesa, com dois cês) que mais uma vez demonstraram que, como diz o povo português, cada cabeça sua sentença. Entendo que o único ponto em que estão de acordo é que, aparecendo na televisão devem pôr a cara de quem está a dizer a verdade mais empiricamente demonstrada de todos os tempos.

Há anos li uma entrevista de um futebolista inglês que jogava no sul (Espanha? Itália?), em que à pergunta, “Porque razão é tão vazio o discurso da maioria dos jogadores e treinadores de futebol”, sempre ligados às mesmas palavras (não atiramos a toalha ao chão; respeitamos o adversário que tem muita qualidade; agora é levantar a cabeça; não me interessa a minha prestação, mas sim a vitória da equipa etc.) independentemente da pergunta que lhes façam, ele lembrava que era normal que assim fosse: trata-se da necessidade de respeitar o princípio básico da identificação tribal.

Os jogadores (ativos, sem cê antes do tê, como agora os chamam, como se fossem latas de salsichas ou mais complexamente investimentos em bitcoins) e treinadores (mister, em linguagem tribal) acabam por inconsciente ou conscientemente adoptar o discurso normalizado, para que não os olhem de lado. Para que se sintam parte de uma estrutura, em igualdade de circunstâncias e não uns espertalhões armados em intelectual. Lembrei-me do ponto anterior, enquanto olho para mais um infecciologista (à antiga portuguesa, com dois cês), o enésimo a aparecer em televisão (a propósito, como serão descobertos e convidados estes profissionais? Há uma seriação? Por antiguidade, pela classificação académica? São cunhas de amigos?) que perora sobre o Ómicron ou lá como se chama o mal que veio de fora, a vacinação dos miúdos dos cinco aos onze anos e a capacidade que o vírus tem de infectar.

Tirando a natureza da doença e mais dois ou três pontos prévios (necessidade de máscara em recintos fechados por exemplo; da vacina para uma faixa alargada da população), o resto é mais ou menos à vontade do freguês. E é porque não há evidências claras sobre uma data de questões, o povo mais as suas sagradas redes sociais, começam a fazer o seu trabalho de sapa: quando mais duvidas de tudo melhor, quanto mais gente diz, que existe uma conspiração mundial dos israelitas para acabar com a espécie humana melhor. O meu ponto aqui é a cara e o discurso de quem está na plena posse da verdade. Penso que o apelo seja feito também em nome da tribo: já não uma tribo um pouco terra a terra, constituída pelo pessoal do futebol, mas aqui muito mais sofisticada, o dos médicos, cientistas, especialistas e presidentes da Ordem disto e daquilo, que ostentam um discurso afirmativo das suas verdades incontestáveis, pelo menos atá à próxima verdade. Se calhar não haverá volta a dar (outro lugar-comum), porque muitas posições sobre tudo não são boas para o povo. Mas é o lugar-comum que está agora em cima da mesa, como agora todos dizem e o Avarias repete.

Fernando Proença

