AVARIAS: Em equipa que ganha não se mexe

Tenho sempre um texto apontado (na minha cabeça) sobre os altos (poucos) e baixos (demasiados) que os canais generalistas nos oferecem nesta quadra. Ponho de lado a programação da Netflix, só para quem entregou a ealma (como se diz no Norte) às series e olho um pouco para o telespectador vulgar integrado numa família normal (espetadoris vulgaris normaleques familis). O Natal do Hospitais (que é como uma daquelas constipações levemente irritantes, estilo pingo no nariz que incomodam, mas nada por aí além), já passou e agora estão para vir os circos (antigamente era o de Moscovo e Mónaco, mas penso que alguns dos artistas de Moscovo estão agora no circo do Mónaco): talvez o de Pequim e o Cirque du Soleil que a malta, mesmo os espectadores mais normais, como eu e você, caro leitor (os chamados populares, nas peças dos noticiários) já começam a pensar que tudo tem que ter uma face mais intelectual, como por exemplo a relação entre o comer sentado e as alterações climáticas (se não foi feita, não perde pela demora). O ponto alto (porque nessa altura ninguém vê nada com a atenção) virá enrolado nos noticiários, a parecerem infindáveis: o melhor bolo-rei do maciço central, a mercearia fina que vende bacalhau há oitenta anos, o homem que tem a casa repleta de Pais Natal (passou noutro dia. O feliz comtemplado é da Madeira) e o representante da hotelaria algarvia Elidérico Viegas, que faz sempre uma comunicação (os repórteres perguntam pouco e suavemente), entre o choradinho, “não se melhorou a ocupação hoteleira em relação ao ano transacto. As camas paralelas estão a tirar gente aos hotéis” e o otptimista do copo meio cheio, “apesar de existir pouca legislação que defenda os hoteleiros, a descida na ocupação dos hotéis é mínima”. Depois virá o fim-de-ano e com ele as sugestões da SIC, RTP, TVI e CMTV, sobre como passá-lo com pouco dinheiro (sai sempre uma colectividade em Lisboa e no Porto), ou com muita massa. Estará na calha uma entrevista com outro hoteleiro, desta vez e sempre, o director de um dos hotéis da Serra da Estrela, que oferece tudo e mais alguma coisa, mais um spa (quem é que se lembra para ir para um spa no primeiro dia do ano?) e um par de botas. Haverá o concerto de Ano Novo directamente de Viena, os melhores do ano, a personalidades de 2019, que calhará a Greta Thunberg e os maus a Bolsonaro e Trump. Ou seja, nada de particularmente novo na frente ocidental. Escrevo numa noite de quinta-feira com um vento do caraças, que hão-de descobrir, culpa das alterações climáticas. Aliás, as nossas televisões passam imagens dos rios a transbordar, mas para não darem a noção que o tempo é mesmo assim (mesmo com alterações à mistura), logo se apressam a passar a Austrália mais os incêndios que não dão tréguas na Nova Gales do Sul, com Sidney envolta em fumo: nada que não tenha já acontecido noutras partes do mundo. Uff!

Fernando Proença