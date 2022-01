Avarias: Entre o dez e o doze

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Divirto-me, quase sempre, quando passo os olhos sobre os jogos que o Canal 11 transmite. Segundo sei, o canal em causa é propriedade da Federação Portuguesa de Futebol e faz jus à voz do dono: transmite tudo o que mexe e que tenha a ver com os masculinos e femininos nacionais, desde os subqualquer coisa até às equipas principais, cujo jogo não seja “propriedade” da RTP1. Também transmite os jogos das ligas dois (geralmente os de menor cartaz), três, Campeonato de Portugal, Praia, futsal e já apanhei – porventura ao abrigo de um protocolo ou lá como se chama – jogos de andebol. Apesar das transmissões em directo, há muitos momentos mortos pelo que a estação optou, para ajudar a estender a massa, por encarrilhar uns apontamentos de estúdio, com entrevistas, conversas sobre o jogo, e pequenos questionários. Estes apontamentos contam com a presença de convidados (respeitando estritamente questões identitárias, como agora é lei), e “residentes”: ex–jogadores e treinadores, e malta que trabalha para a estação, sempre na perspectiva (em relação ao canal) de fazer muito com pouco.

Os elementos dos quadros, como Carraça, Toni e Cândido Costa (com mais cabelo do que apresentava há alguns anos), coexistem ao lado de antigos directores de jornais (João Marcelino) e outros treinadores que vão e voltam ao activo (como o faz a Sportv). E se querem saber quais são os lugares comuns que usam pessoas que gravitam à volta do futebol, não precisam de procurar mais, estão no sítio certo. Por exemplo, um jogador já não é bom nem mau, mas tem “muita qualidade” (os passes, em jogo, também as defesas do guarda-redes e os cabeceamentos), como as salsichas ou as navalhas de ponta e mola. Mesmo agora – se o vento e a humidade ajudarem – os jogadores já não se chamam assim, são “activos” (alguns “activos” tornar-se-ão, se não se aplicarem os treinos, “passivos”?), como se fossem investimentos bancários.

E que dizer de um futebolista que é “interessante” (termo muito usado)? Ninguém se compromete e dá a ideia que aquilo é gente sabedora, mesmo num mundo, em que o que vejo cada vez mais são futebolistas “desinteressantes”, mais conhecidos, há coisa de vinte anos por “pernas de pau”. Falta dizer que todos eles têm uma missão – louvável por sinal – de demostrar que alguma da nossa iniciação futebolística é excelente. Por isso quando comentam um jogo da terceira lá vem: jogador Y, que fez formação no Benfica, Sporting ou Porto, como a dizer que se foi num destes sabe passar curto, longo, driblar, defender à zona nos cantos. Se a formação for, por exemplo, no Vasco da Gama de Sines, só sabe entrar em campo e fazer passes até três metros.



Também fazem umas reportagens, muito correctas tecnicamente, sobre os pequenos clubes do nosso futebol, mas sempre acompanhadas (é a minha opinião) de uma condescendência um bocadinho acintosa. Não é raro ver, a coberto da atenção à vida das colectividades, (conversas com os futebolistas, dirigentes e apoiantes), um certo ar de apoucamento dos entrevistados, via posicionamento, demasiado tu cá tu lá que é, como se sabe, uma faca de dois legumes como dizia um ex-treinador nosso conhecido. Gostava de ver o pessoal do 11, no mesmo espirito ecuménico falar (por exemplo) com Varandas dessa forma descomplicada: “Ó sr. Varandas aperte cá o bacalhau, então as febras do almoço estavam boas? Nunca é cedo para se dar ao dente”.

