Avarias: Estação Parva 2

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Sabendo o que se sabe (ou penso que se sabe) ao dia de hoje (Sábado, vinte e dois de Agosto de dois mil e vinte), o uruguaio Cavani, está mais longe do Benfica. Se isto não é prova provada da maluquice que assalta a nossa imprensa escrita e restantes modos de informação, então nada o é. Já nem me lembro da quantidade de dias em que Cavani estava “mais próximo do clube da Luz”. O jogador já tinha todas as informações de Lisboa e um grande amor pelo rio Tejo, só faltava a assinatura para lhe passarem o recibo da água, luz e gás da casa onde iria morar. Aliás na secção desporto (mais fédiveres que desporto), quase não ouvi outra coisa. Dava a impressão que, ao princípio, o negociador do Benfica estava na Luz e Cavani lá no Uruguai (parece que estava, literalmente), mas todos os dias se aproximavam. Aqui entra um momento, raro, de fantasia, no Avarias. Os dois, teletransportados, subiriam aos ares em pleno oceano Atlântico e todos os dias andavam um para o outro, sei lá uns cem quilómetros – a distância entre Lisboa e Montevideu é de se lhe tirar o chapéu. O problema é que, com tanta distância entre eles alguma coisa deve-se ter perdido na tradução (lost in translation, só para verem o elevado nível intelectual do meu artigo de hoje) e cada um terá ido à sua vida, sendo a do Benfica pior. Milagres, no dia treze de Maio em Fátima.

Escrevo com base no que li: qualquer coisa como oitocentos – militares – oitocentos, das Forças Armadas e GNR, burlaram os serviços, comprando óculos de sol em vez de graduados: assim eram facturados para depois receberem o cacau (uma boa parte do cacau). Entretanto alguém deve ter percebido que era muita gente a ver mal e estava comprometida a defesa da nação. Não parece nada bem tanta gente envolvida, nada que outros não façam, mas aqui as proporções são semi-bíblicas, à nossa escala. Por acaso não reparei se existiram ou não, palavras de desagravo por parte das chefias, mas se existiram acho bem. Não se deixa cair os subordinados em situação alguma (conferir José Mourinho de antigamente. Aprendam com quem sabe mas parece já ter esquecido), além de que, uns não devem pagar pelos erros dos outros. A questão é, se as coisas tivessem corrido de um modo diferente: se os oitocentos militares não tivessem feito uma falcatrua com óculos, mas, pelo contrário, tivessem tomado parte numa acção, como ajudar a apagar fogos, levar doentes a casa etc. Se fosse essa a circunstância levávamos logo com as mesmas chefias, como quem não quer a coisa, a perorar sobre o milagre da multiplicação de pães: que não senhor, que os verdadeiros heróis não eram apenas aqueles os envolvidos, mas antes toda a classe, todo o exército, ou quem quer que estivesse em causa. É este o problema das generalizações numa sociedade refém de grupos de interesses e identidades várias: para eles, só se devem fazer quando é para dizer bem.

Fernando Proença