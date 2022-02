Avarias: Fevereiro de 2022

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

PUB

Um destes dias lembrei que as repetições (séries, filmes) são parte integrante, da programação dos canais por cabo. Também era bom que assim não fosse; é virtualmente impossível organizar uma programação que cubra praticamente vinte e quatro horas, sem nos fazer chupar material já com barbas. Além de que, muitas vezes, as barbas apresentam-se em melhor estado do que uma face limpinha.

Por exemplo, no canal Fox Crime, a série “Crime disse ela” já roda há anos e, aparentemente, tem indefectíveis que justificam a sua apresentação. Claro que existe o canal “Memória” (as repetições como forma de vida) que pertencendo à RTP, podia fazer um muito melhor trabalho de reposição de velho material, não tão mau como o que costumam apresentar: digo eu. Para obstar à consecução da coisa, talvez (é o mais certo, mas não sei…) que existam razões de direitos que têm que ser protegidos, dinheiros que teriam que ser gastos, e questões legais dificilmente resolúveis, mas continuo com a impressão, se calhar completamente errada, que os responsáveis do canal entram cedo, saem tarde, mas são um bocadinho preguiçosos na hora de entender até onde podem ir.

Também é verdade que, segundo a lógica, de que um relógio parado está certo duas vezes por dia, encontram-se lá, muito de vez em quando, umas pérolas – por exemplo a reposição, muito aos bochechos, de “Columbo”. Verdade, verdadinha que descobri no canal, programas e séries que não conhecia, felizmente, a existência, mas parece-me sempre que falta alguma informação suplementar, como apresentar a data em que foram para o ar.

Usando a lógica que aqui refiro, gostava de lembrar às entidades e pessoas colectivas que usam outdoors junto à estrada, que em certas situações (principalmente com feiras, concertos, exposições, teatros, comícios etc.) que devem publicitá-los, lembrando ao povo, a data completa da realização das mesmas. Existe um cartaz, no sentido Olhão – Faro, já dentro do perímetro da cidade de Faro, antes das bombas de um conhecido hipermercado, que publicita (há já quatro ou cinco anos, se calhar, mais) um festival de música africana, com a presença, entre outros, de Bonga, que nunca se chegou a realizar e este será apenas um pormenor. Se não estou em erro, está lá escrito que o evento se realizaria no dia 10 de Agosto (a partir das 21 horas, doca de Faro). Mas não consta o ano e, não fosse a cor já um bocado esbatida da coisa, poder-se-ia dar o caso de um incauto visitante visitar, na data referida, a doca de recreio de Faro, no ano da Graça de dois mil e vinte dois, só para ver a cor da água e o sistema de atracação dos barcos de recreio.

Eu é que não sou um gajo mal intencionado, porque se o fosse e atendendo à idade avançada de Bonga, poderia dizer que continuando as coisas assim e pensando que o músico possa ter uma esperança de vida, de 20 anos, só nessa altura e por homenagem (como se faz na NBA, com os grandes jogadores, que morreram ou retiraram e se retira o número da camisola), retirariam o cartaz.

E não é caso único: exposições em que consta “de 15 de Junho a 30 de Setembro” sem figurar o ano (só para lhes dar um exemplo), não são às mãos cheias, porque infelizmente são raras, mas encontram-se, neste nosso Algarve do céu azuli. Depois é só esperar que não retirem o cartaz durante três anos e está a confusão instalada.

Fernando Proença