AVARIAS: Fruta da época

Vi, aos bochechos, a reportagem da SIC sobre a questão nacional do desbaratar de uma pequena fortuna, por parte da figura pública Maria Leal. Atenção: não digo que foi só a senhora sozinha que gastou o dinheiro, por que é longo o braço da justiça, e a polícia judiciária militar, pela sua enorme capacidade em lidar com as leis, ainda me pode chamar à lidação. Presumo, no entanto, que os meus amigos saibam do que estou a falar. Estamos assim, o povo (em que eu me incluo, como não podia deixar de ser) está abastecido de escândalo pelos nossos órgãos de informação. Bem podem vir a terreiro os responsáveis, ungidos por uma qualquer ética de nível superior, confessar que se encontram capacitados no sentido de moralizar o jornalismo e tornar os momentos de informação em monumentos de equilíbrio e justeza, que vai dar tudo ao mesmo lixo. Existem uns, mais ou menos conhecidos críticos da nossa praça, que há alguns anos a esta parte (penso que, hoje, estes problemas os deixaram de interessar. O seu negócio será mais bolos) procuraram branquear a actuação das televisões, apressando-se a dizer que a malta tinha que se habituar à ideia de que o mundo é composto de mudança. Antes, para eles, a TV era feita pelas elites e para as elites. Hoje, não será assim: hoje vai do povo para o povo. Não vou escrever o meu testamento sobre o que deve ser ou não a televisão, mas talvez não fosse má ideia revisitar o clássico princípio do nem tanto ao mar nem tanto à terra. Sabe-se como se passavam as coisas no antes; o povo (seja lá o que isso for), só aparecia como figurante, género filmes do novo cinema português: estavam lá mas não falavam. Os noticiários não ultrapassavam os vinte/vinte e cinco minutos só com as notícias que eram notícia (pelo menos segundo as elites), futebol de três em três meses, mensagens de Natal dos nossos tropas em missão nas ex-colónias. O bom e o mau. Agora também existe o bom (muitas das séries dos canais cabo, por exemplo. Documentários, filmes avulsos, algum jornalismo de investigação, e o mau/muito mau, que é grande parte do restante (também há uma parte assim-assim). São os realitichous, as infindáveis conversas sobre futebol, os noticiários que nunca mais acabam, uma ou outra mesa redonda com políticos, que se não o fossem não conseguiam ser mais nada na vida. E as tardes de música pimba (com Maria Leal e muitos outros) com telefonemas à mistura.

Por exemplo os concursos são uma parte do que pode ser assim-assim. Chamam por uma parte da nossa emoção e se não agredirem a inteligência, podem ser momentos bem passados, como se costuma dizer. “Joker” no canal um da RTP é exactamente o contrário do que escrevi duas linhas acima. Um concurso de cultura geral é sempre difícil e fácil de atacar (um dia escreverei sobre isso) consoante for a nossa posição, mas “Joker” é muito mau e indefensável sobre qualquer ponto de vista que se queira olhar. Sob o manto diáfano dos 50 000 euros que diz oferecer, cria uma situação em que a maior parte dos concorrentes leva entre 0 e 500 euros para casa, depois de darem à RTP uma hora de televisão no horário nobre. Sai-lhes barata a avaria. Quando existe a mais ténue hipótese de algum concorrente poder levar um dinheiro para casa a pergunta a responder é: Que número de sapatos (de Verão) usava Trotsky, na sua fase russa?, em que um concorrente, já sem “joker” escolhe entre quatro meios números. É obra!

