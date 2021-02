AVARIAS: Isto é o que resulta do confinamento

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Sábado trinta de Janeiro do ano da graça de dois mil e vinte e um, e nem o canal onze escapa à parvoíce geral dos tempos que correm: no início do jogo de futebol entre o Amarante–Gondomar, a jornalista de serviço abre com, “boa tarde caro telespectador e cara telespectadora”, em vez do, hoje, extraordinário senhores telespectadores. Por agora os que não se reveem na sanha identitária podem, sem estarem em contraordenação, falar – digamos – à antiga, mas penso que tudo será uma questão de tempo; um destes dias passarão por maus portugueses os que não cumprirem a moda do politicamente correcto. Daqui a alguns anos, já existirá uma polícia do pensamento? Daquelas que não se limitam à pedagogia, mas autuam, numa espécie de cartão da cidadania, com pontos e cassação da cidadania. Disse pescadores em vez de pescadores e pescadoras (e a sua versão mais perfeita, pescadoras e pescadores), então soma dois pontos no cartão da cidadania. Aos doze, é obrigado a fazer uma formação de cinquenta horas (com aprovação) e sim, então estaremos em versão orwelliana pura e em grande velocidade para se atingir a sociedade vigiada que as confrarias das identidades se preparam para levar ao púlpito. Por enquanto é apenas um sonho mau…



Por falar em George Orwell: gostava de lhes lembrar que as suas obras estão, quase, quase, livres de Direitos de Autor. São setenta anos depois da sua morte, mais uns pozinhos e Mil Novecentos e Oitenta e Quatro (e outros excelentes textos), dentro de pouco tempo entrará no domínio público. Será uma daquelas alturas em que os optimistas escreverão que – apesar das críticas que muitos fazem ao livro em causa, em termos de forma e estilo – este se trata do momento ideal para ler o citado volume, mais a “Quinta dos Animais” (ou “Triunfo dos Porcos”, noutras traduções), os “Diários” e o que mais vier. No entanto parece-me que no mundo, da maneira que anda, mais valia que estampassem a foto do escritor em tichartes, bandeiras e pósteres para vender nos chineses e alta costura, a modos de um Che Guevara porventura com menos pedigree, mas com muito mais verdade e inteireza. No final a indústria apropria-se de tudo e com tudo lucra, e por isso talvez que não fosse má ideia a renovação da imagem dos heróis. Não me acredito que a malta que é alérgica aos livros (há muita alergia aos livros nas pessoas mais improváveis…), gaste um centésimo do seu tempo nessas desgraçadas leituras, mesmo que venham grátis, no meio do restante trânsito da internet. Preferem, como dizia o outro, ver fotografias de gatinhos fofos.

Dizia também eu que Orwell, é um dos poucos heróis da liberdade que não tem pés de barro. Praticou o que pregou, e pregou a liberdade como valor máximo da nossa existência. Mesmo que, quem venha a usar a ticharte, pense que se trata da fotografia de um inglês do século passado, que talvez tivesse sido jogador de futebol, barbeiro ou hacker, nos tempos livres.

Fernando Proença

