Avarias: Limpar armas

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

“Em tempo de guerra não se limpam armas”, é uma expressão ou provérbio (riscar o que não interessa) que está – literalmente – na moda, agora com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Há quem lhe chame isso, das armas e da limpeza e há quem diga que o caso pode configurar, no futuro, uma questão de hipocrisia. Por exemplo Zelensky que é agora a coqueluche, o ursinho fofo de peluche do mundo ocidental, não o foi assim, pelo menos até Fevereiro de dois mil e vinte um, altura em que o seu governo encerrou canais de televisão que, supostamente, faziam a apologia dos russos.

Parece que a coisa foi tão feia que a União Europeia entrou em cena para ver se acalmava as coisas. Isto aconteceu, mas nem tudo se equivale: uma coisa são os oligarcas russos, o exército e o presidente russo e a respectiva invasão russa e outra os ucranianos, a mini – democracia e os mini-oligarcas ucranianos, que os há. Será caso para dizer que os ucranianos não são uns santos, mas não invadiram a Rússia, tentam recuperar a Crimeia roubada pelos maus vizinhos do Leste e ainda por cima sofrem uma infame invasão, ponto final, o seu a seu dono. Mas como já aconteceu muitas vezes, com russos, americanos (modernamente no Afeganistão com o fornecimento de armas aos talibã que combateram os russos, que mais tarde se virariam contra quem os sustentou; um clássico, só para vos dar um exemplo) e o mais que os meus amigos se lembrarem esta é uma questão com barbas, mas, aparentemente inevitável: os inimigos dos meus inimigos são meus amigos, até que um dia, fortalecidos por mim, passem a ser meus inimigos.

É o que um dia se poderá passar com a União Europeia e o seu novo amor, embora eu não veja forma de fazer, hoje, as coisas de forma diferente: a tal questão da guerra e da limpeza das armas.



Depois existem os jornalistas, imunes a estes devaneios e interesses mas sempre santos e portadores da verdade. Outro dia José Rodrigues dos Santos, interpelado pela colega de Lisboa, sobre a situação em que estudantes com passaporte português foram vítimas de racismo por parte da polícia da fronteira (dando de barato que as coisas se terão passado mesmo assim), sendo postos a andar no lugar para o final da bicha na fronteira com a Polónia.

Pois José Rodrigues dos Santos impante, lá na cidade onde está como repórter, respondeu muito simplesmente “as coisas não se terão passado assim”. Ora aqui está o grande jornalista/escritor Santos a fazer das dele: na dúvida, não teve sequer um leve esgar, nem deu uma simples oportunidade ao racismo ucraniano. Ou seja, terá pensado Santos, neste momento não se limpam armas. Na dúvida, o jornalista que habita dentro do escritor (ou vice-versa) Rodrigues, fez exactamente o que um jornalista não deve: não tenho dúvidas e nunca me engano. Os bons espíritos reencontram-se, que alguém, antes dele, já assim o pensou e disse.

