AVARIAS: Mais do mesmo

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Todos temos direito aos nossos exageros. Se não fosse esse o caso, eu já não estaria aqui, avariasmente falando. Mas tirando as vezes em que escrevo parvoíces por pura incompetência, faço-o geralmente na mais pura retórica; ou não. Neste momento de grande pressão e stress, tenho tendência para a asneira, pelo menos várias vezes por dia e que esse mau momento deve ser, por mim, visto de uma forma relativa, o que costuma fazer-me bem à pele e ao colesterol. Outro dia, no início de um noticiário da tarde na RTP1, o jornalista Carlos Daniel, fazendo (mais) uma peça sobre o vírus do momento, declarou que a cidade de Bergamo era a “cidade mártir”. Temos todos um achómetro e provavelmente setenta e cinco por cento dos meus quatro amigos, pensará que sim, Bergamo será a “cidade mártir” do COVID-19, sem absolutamente dúvida nenhuma. Mas então o que dizer das cidades sírias (só para dar um exemplo), bombardeadas durante meses a fio?, já para não nos lembrarmos de metade das cidades europeias na Segunda Guerra Mundial, só para vos dar outro exemplo? O problema destes usos muito alargados da língua portuguesa é que qualquer dia não temos palavras para designar o que se quer dizer e temos que inventar outras (ou usar uma existente, da mesma forma alargada), para mais tarde caírem no saco roto da nossa indiferença graças ao maremoto da informação que nos vai tolhendo as ideias, e a linguagem.



Não consigo perceber as nossas televisões: aderiram massivamente ao novo AO, mas só aderiram ao que lhes interessa ou, às partes que lhes interessa. Escrevo nomeadamente no que toca à utilização do verbo parar, na terceira pessoa do presente do indicativo. E nesta altura do campeonato porquê? Porque se usa muito em rodapés e outros textos sobre o vírus desavergonhado. Ontem vi: “o país não pára” (retirado de um discurso de António Costa), assim mesmo com acento no á. Há algum tempo descortinei,“Pára o contágio, fica em casa”, quando devia ser “Para o contágio, fica em casa”: só que assim não se percebia. Uma palavra vai escrever-se assim ou assado a partir de hoje, mas só enquanto não se tornar incompreensível. Então entra o plano B, no caso, “pára” à antiga (e errada), em vez do legítimo “para” e não se fala mais nisso! Lembrei-me que estamos em guerra, como eles gostam de dizer, e guerra é guerra, como Faro é Faro.



Nunca fui um adepto incondicional dos documentários sobre a chamada “vida selvagem”. Não me interpretem à letra, gosto de saber sobre a vida selvagem na Zâmbia e na Roménia (mais na Zâmbia do que na Roménia), mas geralmente troco-as por outros momentos de televisão, que me envergonhariam se os tornasse públicos. No entanto tenho feito uma boa temporada a ver como se comportam, sempre que buscam alimento, os macacos nas selvas do Bornéu. Descansam-me dos noticiários monocromáticos de números e mais números, entrevistas a condutores barrados pela polícia e GNR e, acima de tudo, grandes figuras que opinam (retiro os investigadores e outros portadores das ciências da vida), sobre tudo, especialmente, quando as coisas já aconteceram. Os cientistas de bancada.

