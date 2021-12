Avarias: Muita areia para a minha camioneta

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Leio, na página digital de um dos jornais de referência, deste cantinho à beira-mar plantado, que o excesso de produção de azeitona está a tornar o sector num verdadeiro caos. Sei que uns dos princípios da imprensa (boa? má? toda?), é de que existem não notícias como “o cão que mordeu num homem” e notícias, “o homem que mordeu no cão”, e contra isso, batatas: mas há malta que abusa, e o jornal do qual lhes falo nem é dos piores.

No melhor pano cai a nódoa, que no caso de ser de azeite tem que se lhe diga. Então não é que produção a mais também pode ser má, ou mesmo pior do que se pensaria? Conheço, vagamente, aquela equação da oferta e da procura e não é preciso muito para somar dois e dois; muita produção e o preço cai. Mas os produtores queixam-se sempre e os jornalistas estão lá para os ouvir e para produzir notícias; a produção é alta descem os preços, se baixa, sobem os preços, e isso também é notícia, porque mesmo subindo os preços a produção – repito – é baixa. Se a produção se mantém, é mau, porque tudo sobe (até o salário mínimo) e a produção fica na mesma. Depois, pode subir a produção e baixar a qualidade (outra variável) e isso também é notícia. Se a produção descesse a níveis de subsolo, com uma qualidade mais do que duvidosa e se de repente, as pessoas passassem a usar óleo em vez de azeite (o perfeito cataclismo para o sector), não sei o que se passaria. Ouro sobre azul seria a fórmula grande produção + alta qualidade = a preço elevado (talvez que, nessa altura, a CNN portuguesa transmitisse a partir de um estúdio montado na herdade do Esporão), mas algum agricultor logo declararia que “no ano que vem não vamos ter essa sorte”. Ou seja, neste mundo confuso, quase, tudo pode ser notícia.

O homem mordeu o cão; o homem não mordeu o cão porque não havia cão. Havia cão, e foi uma mulher a morder, ou foi um homem, mas o cão era de peluche. E agora o azeite. A minha ideia é que a necessidade aguça o engenho. Se existem muito mais espaços informativos, então temos que os encher e nesse caso o que não deveria sequer ser lembrado, pode ter honras de abertura. Às vezes o problema são as notícias (ou o que se toma como tal) que acabam por vir em duplicado e triplicado e isso é um aborrecimento. Por exemplo, na semana em que escrevo estas palavras, o antigo ministro Manuel Pinho, o banqueiro Rendeiro e um empresário do ramo futebol, cujo nome me escapa, estão indiciados (não sei se é assim que se diz) por variados crimes. Não podiam aparecer um em cada semana? Não se esqueçam que temos a COVID, dois FêCêPê – Benfica, a evolução da venda de bacalhau nas mercearias de bairro e, presumo, a próxima greve dos barcos da Soflusa. É mais informação do que cada um de nós pode processar.

