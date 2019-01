AVARIAS: Não sei

Existe um tempo para tudo: para as semanas de boas séries, filmes, bons jogos de futebol (e de basquetebol), outras coisas sortidas que não convém menosprezar (raras vezes). E para os tempos em que tudo corre mal: a programação cheia de filmes a pataco, concursos de novas e luminosas vozes, séries disponíveis não especialmente interessantes (demasiadas vezes). Depois, numa ou noutra situação, num ou noutro dia, lá vem matéria que resolve dar-nos que fazer à cabeça; de que lado estou? Quantos lados tem um problema? A semana passada, em relação ao momento em que escrevo, teve dois desses casos: 1- Marcelo Rebelo de Sousa entra em directo (telefonando) no programa de Cristina Ferreira. Ter telefonado para a Cristina Ferreira em plena emissão obriga-o a telefonar, para que tudo fique empatado, para todos os programas da manhã da televisão generalista? Fez bem ou mal? Não sei. Se Marcelo é amigo (grande, pequeno ou médio) de Cristina (a base da sua argumentação), devia ter ligado particularmente; não em público é o que dirá o português mais racional. Continuo a não saber. Não o fazendo, pensou em todas as consequências do acto? E que consequências terá? Provavelmente nenhumas, amanhã ninguém se vai lembrar do sucedido, tantos os selfie que Marcelo já fez, em incêndios, desastres, inaugurações. Ou terá Marcelo feito o telefonema, já com aquela fisgada, de aparecer (para dizer que também é povo), quando, racionalmente, o tuga ponderado e razoável considera que devia começar a aparecer menos? Marcelo é o meu presidente mas não deixa, muitas vezes, de estar para a realidade como o futebol está para Mourinho, um completo teatro não se sabendo onde começa o homem e acaba a personagem. Não sei se no ampeonato dos Presidentes da República com mais portugueses de todos os tempos, Marcelo estará ou não em primeiro lugar e não sei, além disso, se ter mais portugueses pelo seu lado será inteiramente bom ou parcialmente mau. No entanto, depois de Cavaco Silva, podíamos ter um presidente boneco insuflável que pensávamos o melhor dele. E Marcelo (ainda) não é um homem insuflável; 2 – Outra questão foi a entrevista dada a Manuel Luís Goucha por Mário Machado um assassino neonazi. Devia tê-lo levado Goucha ao programa? Em nome da liberdade de expressão, sim, em nome da decência, ética e liberdade de expressão não. Tudo, porque nalgum lugar da nossa constituição deve haver uma frase, onde se lê que em democracia não deve existir lugar para quem a quer destruir e, particularmente, para os portadores de ideologia nazi. Tudo isto vem a reboque da guerra instalada nas televisões generalistas pelo “share”, que pode levar-nos longe, com reportagens com tudo o que nos possa chocar como canibais vegetarianos (anedota antiga; comem raízes dos cabelos, tomates e plantas dos pés) ou até políticos decentes. Ouvi parte da entrevista e apesar das opiniões democráticas de Goucha, Machado disse o que disse, quase sem contraditório. Ou seja, estenderam-lhe a passadeira vermelha que o canal tem guardada para a entrega dos prémios. Porque, em geral, em Portugal não se fazem entrevistas, pelo menos aos brutos e poderosos. Deixa-se que digam o que querem, por simpatia, por não fazermos o trabalho de casa e também por sermos pequenos.

Fernando Proença