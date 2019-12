AVARIAS: O centro é um descanso

Um dia haverá que – graças à loucura sobre o ambiente e as alterações climáticas – eu e o meu caro amigo pensaremos vinte vezes antes de carregar nas teclas do computador, porque não se sabe se esse simples gesto emitirá CO 2. E depois de pensarmos sobre isso, ficaremos a remoer tempos infinitos, no meio dos restantes pensamentos e daí não sairemos incólumes. Estamos no tempo do tudo e do nada, onde só pode existir o que não implica com o ambiente (que é nada) e o que faz pior que uma praga de gafanhotos: por exemplo o acto de existirmos, que nem mesmo na morte nos vamos livrar. Alguém há-de lembrar-se que se vamos para a cova emitimos CO2; para a gaveta CO2 emitimos; jazigo, mais CO2, cremados muito mais CO2. É o que se chama preso por morrer e preso por morrer. Por agora estamos entre dois extremos de quem temos que desconfiar. Os que querem fazer obras, terraplanar, injectar cimento e ferro, dragar e o que mais for e que sempre o fizeram sem dar cavaco, quererão, sempre que forem contrariados, desculpar-se, furtando-se aos estudos de impacto ambiental porque isso é coisa dos que “não querem o progresso”.

No outro lado da barricada estarão os ambientalistas encartados e profissionais, querendo sempre aumentar o seu poder (e tirar dividendos, que a vida custa a todos), armar bloqueios a tudo o que cheirar a pouco vegetal e animal e em geral a tudo o que mexa – ou morra, como expliquei atrás – mais os plásticos, que ficámos a saber, também libertam, em decomposição, CO2 para a atmosfera. Como se existisse alguma coisa no mundo que não o fizesse, tirando, talvez, escrever cartazes para manifestações em favor do ambiente. Existe hoje um pacote que nos colam à testa para se guardar nas gavetas do século vinte e um: só se é bom se formos, simultaneamente a favor da trincheira LGBTQIP+ (podiam, por favor, usar todas as letras do abecedário – por ordem, crescente ou decrescente – assim não nos enganávamos?), dos antiplásticos, das feiras alternativas e da inclusividade. Dos apelos espirituais para um afectivo alinhamento dos chacras, e em geral para o efectivo uso de uma novilíngua, em que a luminosa dualidade de interpretação se esfume nos ares do tempo. A somar a tudo a que atrás enunciei, contemos com a sagrada assunção de direitos diferentes para os que se presumem diferentes (todos, obviamente, ressentidos uns com os outros) para que no fim se acabe com a ideia de comunidade e senso comum. Por exemplo o terrível Bolsonaro (que eu não gosto nada), chamou pirralha a Greta e caiu-lhe meio mundo mais o restante, em cima. Qual foi o problema? Não é, em parte, uma pirralha? Onde está a ofensa? Entretanto e como quem não quer a coisa, o povo vai ficar por aí, sem saber até onde se pode ir, mas tendo a impressão que a verdade, verdadinha se encontra, mais uma vez, numa zona equidistante entre os actores de um ou outro lado. Valha-nos isso.

Fernando Proença