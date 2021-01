Avarias: O mal somos nós

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Como um gajo não pode dar à perna, a televisão que dê. Mil e uma pessoas (um à frente, mil atrás, meu general, como contava a sentinela do forte perante o ataque iminente dos índios), já o disseram antes. Quando existiam apenas quatro canais (e durante muitos anos, um, como posso afiançar pela minha experiência no sector), para satisfazer os tugas, víamos o que não queríamos e lá encontrávamos uma ou outra pérola de cultura e, às vezes, da cultura. Os tempos mudaram (quantas vezes li este lugar-comum nos últimos tempos?), temos canais para dar e vender – talvez uma infeliz expressão – e não é que, muitas vezes, quarenta canais não nos satisfazem? A tal história da informação, que de tão extraordinariamente vasta, superficial e comandada por agendas que não dominamos, não nos deixa espaço para pensar e reflectir, mesmo que não sejamos Eduardos Lourenços.

Estava então eu a dizer que um gajo em casa, frente ao aparelho, vê todo o espectro do que nos é oferecido e acaba, na maior parte das vezes, por se fixar num, só porque sim, atirado contra as cordas como um boxeur à beira do quêó (gostaram desta imagem?, tenho mais uma quatro para a troca). Era assim que me encontrava na tarde de Sábado passado, a olhar para mais uma operação Stop da PSP, com a TV convocada pelo soba da Câmara Municipal do Porto (isto é uma informação com agenda incluída, como é a dos hospitais em que vai lá o secretário de Estado, com o conselho de administração por trás, todos a dizer que sim com a cabecinha marota a dar ao lado.

Como a daquele médico, alto dirigente do PSD, um tal Leite, com uma vozinha abafada e salazarenta, que me faz, pelo menos duvidar de uma parte do que dá como certo), quando divisei em directo uma fuga (que viria a acabar mal para o pobre do automóvel, encostado, todo partido contra um separador de uma auto-estrada) do que me pareceu serem dois tugas. Percebeu-se pela reportagem da CMTV (também ando pela casa de banho das televisões, comigo salas e varandas não nos mostram toda a potencialidade do momento), que tinha sido um golpe de sorte para o canal em causa e de azar para os passageiros do automóvel. O carro, ainda segundo o mesmo canal, não tinha seguro e o condutor não possuía título que o habilitasse a conduzir, que é a língua de pau das polícias para estes casos em que um gajo não tem carta.

E pensei, com os limites dos concelhos a ferro e fogo, como é sabido pelo incessante trabalho das televisões, como é possível dois portugueses, obviamente em falta, se porem a caminho de uma barragem policial que manda parar tudo o que mexe? Em que realidade vivem? Queriam chatices e não sabiam como as convocar? Tudo isto a propósito de um comentário de um tal dirigente das federações das associações de pais (qualquer dia são parceiros sociais), que volta não volta, lá está a dar opiniões sobre tudo e nada. Dizia ele, a propósito da suspensão das aulas, que há-de vir um dia em que os supermercados também irão fechar. Vão fechar? Por ordem dele?

Isto é malta que anda a ver muitos filmes de catástrofes e depois dá nisto. São catástrofes, mas os tiranetes somos nós.

Fernando Proença

