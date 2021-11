Avarias: O português e a velhice

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

“Goleada com Espanha obriga selecção de sub-19 a vencer na última jornada”, foi o título que um dos prestigiados (talvez o mais prestigiado) jornal digital de desporto que por cá se faz escolheu, para ilustrar a notícia de que a nossa selecção feminina sub-19 tinha perdido com as nossas vizinhas por quatro a zero.

Mais uma vez reparo a forma como o admirável mundo digital trabalha (é uma forma de dizer) para nos devolver ao âmago das notícias, para que deixemos o mau hábito de apenas nos ficarmos pelas gordas, quando falamos de letras. Foi o que eu fiz: sem perceber, mas suspeitando do pior, lá me embrenhei na coisa, descobrindo dois parágrafos abaixo que tínhamos perdido e agora havia que arrepiar caminho, porque a “goleada com Espanha”, significava que fomos derrotados e logo por uma cabazada.

Talvez que se tivessem escrito “Goleada pela Espanha selecção de sub-19 é obrigada a vencer na última jornada”, não me obrigassem ao exercício. E porque não escreveram que a nossa selecção foi goleada, deixando tudo nas meias tintas? Porque o resultado foi desnivelado e perdemos ou porque é futebol feminino e o futebol feminino tem que ser tratado entre algodões? Não sei, mas qualquer das duas hipóteses é má.



Aproxima-se o Natal e não tenhamos dúvidas, há que fazer pela vida que está cara, foi o que espreitei e percebi, outro dia, quando num apontamento de reportagem – era assim que se dizia – vi que os Putos e Xontapés estavam a gravar um disco com a orquestra filarmónica portuguesa. Não tenho nada a opor, cada um faz o que quer com o que criou e cria e é legítimo querer ganhar-se algum dinheiro com o que custou a criar. Afinal aquilo é malta profissional e, como sabemos o dinheiro que paga as contas não cai do céu (a menos que falemos de alguns outros casos que os meus quatro amigos conhecem), mas tem piada perceber as etapas que vão configurando uma vida artística, ligada à música pop.

O padrão costuma ser: O primeiro disco reúne tudo o que um grupo fez até à data; um segundo surge, com material que sobrou do primeiro mais o que gravaram entre o primeiro e esse. Terceira e quarta gravações em que se vão experimentado outros sons, sem abandonar o som-mãe; o quinto será um disco ao vivo (sempre melhor que ao morto); seguem-se versões acústicas e projectos variados – como agora se diz. Projectos podem existir desde o primeiro disco, principalmente se este não for um êxito de vendas e agora estão muito na moda, convidando outros músicos às vezes artisticamente afastados: tudo questões do algoritmo que procura ligações entre músicos e músicas. Muito depois vêm as misturas mais as versões alternativas que configuram mais uma ou duas gravações e no fim da linha o disco com uma orquestra; é aqui que encontramos os Xutos. O que nos reserva o futuro?

