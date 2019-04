AVARIAS: O português e o hebraico

Na estação culta e adulta (publicidade da RTP2), passam às dez da noite, mais coisa menos coisa, umas séries porreiras, pelo menos para descansarmos do inglês via América. Chegam da Escandinávia (o “Restaurante” deixou-me boas memórias); Islândia; Alemanha; França; Bélgica e porque não, de Israel. De lá vieram (e continuam a vir, na data em que lhes escrevo) os episódios de “Reféns”. Já vai na segunda temporada e que conta uma história do primeiro-ministro lá da paróquia, que é raptado. O rapto tem com o objectivo que o político em questão (que, no filme, não é flor que se cheire) dê medula a uma sua filha, fruto (fica sempre bem escrever, fruto) de uma violação a uma mulher israelita, o que é sempre uma variação em relação aos malefícios praticados no povo palestiniano. A primeira temporada, teve muito pouco a ver com a segunda: andou à volta de uma médica que se viu (com o resto da família) sequestrada. O objectivo (dos sequestradores) era que essa mesma médica matasse o tal primeiro-ministro, que vítima de um golpe palaciano afinal não morreria. Tudo porque tinha havido uma troca de mortos. Parece-lhe confuso, e é! Mas se não bastasse, entrava uma dupla – em que um é mesmo muito mau – a trabalhar para empresas que se envolvem em esquemas mafiosos, polícias que são maus e outros que não. Há uma parte dos argumentos nestas cinematografias mais laterais que vê necessidade de sobrecarregar uma série com o máximo de voltas atrás possível, ainda por cima fortemente inverosímeis. Mesmo sabendo tudo isso (e não percebendo como desatar alguns nós), vamos olhando com interesse as inflexões de uma língua que só pode irremediavelmente arranhar a garganta e se mostra impenetrável às nossas cogitações sobre de onde vem cada uma das palavras que lá se ouve.

Por falar em língua: não em “Reféns”, mas no caso vertente da série “The First” com Sean Penn, boa malha do AMC, as legendas estão a cargo de alguém que nos chega via Brasil. Mesmo sabendo que o acordo ortográfico de 90, prevê versões diferentes para os dois países, ainda estou para saber o que pretendiam os que pensaram em acordar ao máximo as nuances da língua. É que as expressões brasileiras não se parecem nada (ainda bem. É na diversidade que devemos encontrar as nossas semelhanças: lugar-comum mais lugar-comum não há) com muito do que falamos e escrevemos. A ponto de bastar olhar cinco minutos para as ditas abençoadas legendas para se ver que a tradução chegou do lado de lá do Atlântico (mesmo que tenha sido feita em Odivelas por esforçados imigrantes). Eu sei, a vida custa a todos, os brasileiros provavelmente trabalham por menos dinheiro e os responsáveis não pensam duas vezes. Não me olhem com essa cara, não me estou a armar em xenófobo, mas se calhar, cortar no português de Portugal não será a melhor ideia do Mundo. Isto, se a série for exibida por cá. Lé com lé, cré com cré.

Fernando Proença