Avarias: Racismo ao contrário

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Apesar de existirem motivos mais do que suficientes para se escrever sobre as medidas tomadas pelo governo sobre a pandemia (cujo nome não quero pronunciar) ou a cultura do tomate em ambiente controlado, os mais interessantes – motivos – serão os que se têm falado sobre as desistências (não sei se se pode dizer assim) da ginasta norte-americana Simone Biles, em plenas provas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Estou a falar-lhes mesmo do lugar de lagardère, que é como quem diz, não percebo a ponta de um corno de ginástica; já não é mau levantar-me sem dores de costas, mas a realidade é mesmo assim. O que me pareceu de tudo aquilo? A atleta pôs um ponto final à sua participação nos Jogos Olímpicos (ou uma boa parte deles), por sentir que não tinha condições para ir mais além, o que não é coisa pouca: Simon Biles não é uma qualquer, está para a ginástica como uma conhecida marca dinamarquesa para a cerveja; talvez na sua especialidade sejam as melhores do Mundo. Será público que estamos em presença de doença (depressão?) do foro (forno, para JJ) interno na figura da ginasta e basta procurar nas redes sociais para nos apercebermos disso.

A ideia que resulta de todos estes incidentes é que tudo o que conduziu ao infeliz desfecho, resulta da pressão a que os atletas de muito alta competição são sujeitos e em continuação o não se ser feliz e não se poder desfrutar de uma vida calma como a nossa, indo ao café conversar com amigos tarde infindas: o melhor dos mundos. O ponto é que os bares pela noite são muito bons, mas não fazem campeões, resultando daqui um problema: não se pode ter – também na ginástica – sol na eira e chuva no nabal.

Foi corajosa Simone Biles? Foi, mas cá para mim o que ali anda é que a ginasta, que deve ser obsessivamente perfeccionista, não está em forma (e não anda pela doença, ou é a má forma que lhe provoca a doença?), as coisas começaram a correr mal e não conseguiu ultrapassar os seus problemas. Viu fecharem-se-lhe mentalmente as portas e saiu pela única que viu entreaberta. A questão é que a tal porta não dava para o ginásio.

Na ditadura da felicidade que actualmente vigora, vamos ter mais situações destas, basta que apareça alguém que tenha a coragem para tomar alguma posição que não venha nos livros. A questão é que há muito dinheiro envolvido e não sei se será muito fácil abdicar dos privilégios. Para acabar gostava de fazer duas simples perguntas: por que razão, quando ao nosso Fernando Mamede (sempre à frente do seu tempo) lhe davam aquelas macacoas na cabeça e desistia de uma prova que devia ganhar com duas voltas de avanço, todos lhe chamavam nomes (feios) e agora, com Biles, se derretem em lágrimas pela sua desistência?

Eu sei que não serão os mesmos, mas talvez as coisas mudassem de figura se Simone Biles, afinal se chamasse Simone Bilhas e fosse portuguesa. A outra questão que vem muito da minha face implicativa é esta: fosse Simone Biles branca, teria tantos gostos nas redes sociais onde se fala do seu problema?

