Avarias: Saldos e CNN

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

PUB

1.Em Janeiro estamos em época de saldos e tudo isto parece estender-se à televisão. Eu sei que em muito poucos anos se passou de quatro ou cinco canais disponíveis para cento e vinte, isto se pensar em termos modestos, mas acho que exageramos. Com o crescimento da oferta, ou a produção aumentava exponencialmente (aumentou, mas não sei se exponencialmente), ou terá, fatalmente, que existir uma tendência geral para a repetição: são filmes e séries, jogos de futebol, documentários e o que houver à mão ou em carteira. Por exemplo nas séries, as que têm varias temporadas, já me levantaram problemas; já vi a temporada seis?, o episódio dois da cinco?, e por aí adiante. Também não vem mal ao mundo se um gajo descansar um olho sobre o desconhecido. Já tenho visto umas pepitas, vindas de lugares que não me pareciam nada bem e este princípio serve, como o seu contrário. Também é verdade que sobra sempre a possibilidade de se aceder a materiais que de outra forma não o teríamos. Um dos canais de filmes presente nos normais pacotes de televisão por cabo, já nos traz filmes de caubóis (bons, assim-assim e maus), vai para mais de um ano, e isso é bom.

2.Tenho visto uma vez por outra a CNN Portugal. A CNN que veio ocupar o lugar da TVI 24, diversificou a forma como os canais de notícias da estação, se colocam perante quem vê o quê. Se estou a ver bem a coisa, a CNN ficou, em parte, com a forma de tratar as notícias talvez mais adulta, se observarmos a coisa, pela perspectiva dos tempos que correm. Isto, não porque tenha visto nada de especial vindo de lá, mas pelo nível – altíssimo – de infantilidade que a TVI tem dado mostras. A TVI está, para as notícias sobre animais do Zoológico que comem duas vezes por dia, apenas com a ajuda das patas traseiras, como a CMTV (agora concorrentes directas) para o genro que assassina o sogro com uma lata de sardinhas, envenenada para o efeito. Para mais, a CNN tem uns comentadores que Deus me livre (ninguém nem nada é perfeito) e notícias, que me desculpem as almas mais sensíveis, são de uma idiotice. Dou-vos um exemplo: um destes dias no rodapé lia-se o seguinte: “vaga de frio/pessoas optam por vestir mais roupa”. É verdade que existem casos conhecidos de cidadãos que usam camisolas de manga curta mesmo no pino do Inverno e que outros, provavelmente com mais frio nos braços, não usam calças, mas sim calções, mesmo usando blusas de manga comprida e até casaco. Agora, pessoas que vestem mais roupa quando a temperatura desce, eu não conhecia. Ou seja, não conhecia, até à CNN mo lembrar. Ontem, quinta-feira, passava a notícia (no mesmo canal) a respeito de um imprevisto nevão caído sobre Atenas e na qual constava o seguinte: o primeiro-ministro grego pediu desculpa. Vi a peça e perguntei, mas pediu desculpa porquê? Ninguém explicou, se calhar é normal pedir (desculpas) mas eu não conheço o senhor. De qualquer forma desculpas aceites, e agora esperamos que o próximo primeiro-ministro de Portugal, peça desculpa pela seca. Desculpas também aceites.

Fernando Proença