AVARIAS: Sem dúvida que estamos no Verão

Estamos no tempo dos protocolos (palavra feia!). Já vi, variadíssimas vezes, na televisão depois de um incidente em que aparece alguém intoxicado, lá vem a notícia de que se regista um ferido. Penso que tudo se deva a uma questão, como já disse, protocolar: houve um acidente, vai ao hospital, está ferido. Porque uma pessoa que se encontra intoxicada, está intoxicada, não ferida; penso eu. Ferido é um gajo cortar-se com uma folha de papel, que é das coisas lixadas as que doem mais. A outra é a dor de cotovelo.

Parece-me que no futebol outro protocolo (ou semi) diz, mais ou menos, que bola que vá à mão é penalti. Com a mania de tudo normalizar, em nome da tão propalada verdade desportiva, os organismos competentes (é uma figura de estilo), resolveram a coisa de tal modo que: 1 – Os defesas que tentam evitar um golo, num remate a metro e meio de distância, têm que andar de mãos atrás das costas. São como os bonecos dos matraquilhos. 2 – Depois de um mês a adaptarem-se a essa novidade, os avançados já rematam, propositadamente, contra a parte do braço que ficou visível, com razoável facilidade e pontaria. Tudo em nome da tal verdade desportiva.

Por falar em futebol: a televisão está em roda livre com as transferências dos jogadores de futebol. Acaba o futebol propriamente dito e começam as tricas sobre quem vai e para onde. Os jornais, ditos desportivos, aumentam, pelo menos em Portugal, as tiragens sempre que estamos neste jogo do quem vai para onde por quantos milhares/milhões de euros. O que significa que, pelo menos os tugas, se interessam mais pelo que anda à volta do futebol do que pelo futebol, propriamente dito. Nesse sentido as televisões, que são as primeiras a perceber para que lado sopra o vento, montam logo uma data de programas em que se fala de alguém que segredou à empregada doméstica de um amigo que, afinal de contas, Sérgio Conceição anda à procura de dois pontas-de-lança e não três. É um mundo meio enlouquecido o do defeso. Ao tempo em que lhes escrevo, já li e ouvi tudo sobre João Félix: que tinha assinado, que não o tinha feito, que estava em vésperas de o fazer. Que o Atlético de Madrid já o tinha pagado, que ainda não tinha, e que o cheque só não tinha chegado ao Benfica. Além de tudo isto, o CMTV tinha igualmente prestado, em rodapé, a inestimável notícia que dava conta que o jogador tinha jantado numa conhecida pizaria algarvia tendo gastado, no repasto, a astronómica quantia de oitenta euros, não se sabendo se tinha pagado o jantar a alguém e quanto teria deixado de gorjeta (se é que o fez). Aqui está o perfeito resultado do cruzamento entre as revistas do coração e os jornais ditos desportivos: uma coisa capaz de figurar nos melhores escaparates dos hipermercados, entre os chicletes e as gomas.

Fernando Proença