Avarias: Shipenius

A informação, sempre a informação: pior que as notícias falsas, que sempre existiram (segundo parece Napoleão Bonaparte, mandou que se publicasse um boletim de guerra, aquando das batalhas que travou /acelerou em que, quase nada, correspondia à verdade quando as coisas corriam mal. Foram então, vitórias sobre vitórias, até à derrota final), é hoje a irrelevância do que se diz e escreve.

A ideia com que fico, depois de ver um noticiário é que numa grande parte das notícias, há gato escondido com o rabo de fora, ou por outras palavras, a história não ficou bem contada. E não é que a televisão tenha que dar todas as perspectivas do assunto em questão, não estamos – ainda – num sonho de Marques Mendes, mas às vezes ajudava, para perceber melhor o que está em questão.

O problema é que de um modo geral, as televisões apenas vendem a parte que lhes: soa melhor / apanharam na net / catrapiscaram da Lusa (riscar o que não interessa), como se esse fosse o todo. Num mar de informação, entre o falso, o coxo e o incompreensível, é perfeitamente natural que venham ao de cima as manias de quem baliza a informação que recebe, a partir das redes sociais. Mesmo os órgãos de informação em que a notícia nos é dada sem acrescentar um bocadinho de comentário político e social, estão em vias de extinção. Talvez por isso exista tanta gente maluca a pensar que o 5G é responsável pela COVID, ou que o Benfica podia ser campeão nesta época.

Outra questão que vai piorando é a hierarquia entre notícias, qual a mais importante?, a dos gatinhos fofos ou o debate sobre o futuro de Portugal, no contexto europeu? Palavra que esta nem eu sei responder. Adiante: verdade, verdadinha que ele há coisas que ouço e me causam arrepios. Por exemplo, o ambiente é agora a vaca sagrada que ninguém pode beliscar e vem isto a propósito de um pequeno pormenor que já me tinha soado a esturro e que desta vez tirei a provas dos nove de que tenho, pelo menos, um bocadinho de razão.

Numa notícia recente que todos devem visto, um navio tanque que opera nas ilhas açorianas encalhou num ilhote frente à ilha Graciosa. A notícia lá veio, com entrevista ao Capitão de Porto da ilha num directo, tendo a peça iniciado, continuado e acabado com o problema de um possível derrame de combustível (a casa das máquinas foi a afectada pela entrada da água). Por um breve segundo, no final da peça, lá se falou da não existência de vítimas a lamentar. Eu sei que os Açores são o mais próximo que existe de um paraíso e, que um derrame na zona pode ser muito perigoso, mas parece-me que há uma ordem invertida; primeiro o ambiente, depois as pessoas. Vi logo que o autor da peça não tinha ninguém de família no barco.

No princípio deviam estar as vidas humanas e só depois o derrame – ou a possibilidade dele, penso eu.

