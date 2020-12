Avarias: Também temos mais sol

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Estou frente à TV e passa, de momento, uma notícia num canal de desporto adiantando a possibilidade de Cavani, o putativo jogador do Ésselbê hoje no United, poder ser castigado por ter usado o termo – amigável segundo parece – “meu negrito” em relação a um amigo (se é que percebi bem as coisas) colocado na rede social que que usa. Lembrou-me Bernardo Silva, que já tinha sido entalado por causa de um post em que comparou um amigo a um conguito. A única coisa que tenho a lembrar em relação a isto são duas, como diria JJ: se queriam dizer uma piada a um amigo porque não lhes enviaram um sms? Não tinham o número, pediam, quem tem boca vai a Roma.

Se ainda não perceberam que tudo o que vai parar à net deixa de ser privado, paciência, não é inteligente quem quer, embora inteligência seja coisa que não lhes pareça faltar, o que ainda piora as coisas. E isto era o primeiro apontamento. O segundo entende-se a um nível mais geral do que um cidadão pode ou não esperar que possa acontecer no dia-a-dia: provavelmente convinha fazer um desenho a esta malta, referindo e lembrando o facto de um e outro jogarem em Inglaterra. A Inglaterra, como todos sabemos, vai muito à nossa frente em todos os aspectos, menos no peixe grelhado na qualidade do vinho e no politicamente correcto. Quero dizer, eles pensarão que estão muito na dianteira e eu nem quero entrar nessas minudências, mas é triste um gajo pensar que está na brincadeira com um bróder e de repente sair-lhe a polícia do pensamento ao caminho.

O que faz os ingleses (os norte-americanos e, em geral, toda a civilização bem-pensante) bons em variadíssimas matérias como as vacinas para o vírus da moda e o fabrico de boas armas de fogo, também lhes prega umas partidas: serem disciplinados e obsessivos com o que fazem, que pode dar, de vez em quando e literalmente, para os dois lados. Lá, o políticamente correcto – que está disseminado pelo mundo ocidental – assume especial importância e é levado muito a sério, mostrando à saciedade uma sociedade muito evoluída. Mas no melhor pano pode cair a nódoa. Por isso mesmo às vezes é bom vivermos neste pequeno a atrasado cantinho, onde gente que devia ter um bocadinho tento na língua, continua a usá-la mal e não é por isso que vem mal ao mundo (o Chega tem mais uns votos, mas não há bela sem senão). Falo numas certas e determinadas declarações de Mamadou Ba em que diz sobre como dar a volta ao racismo que “é preciso matar o homem branco”. Percebi que as declarações tinham sido tiradas do contexto, que tudo aquilo tinha que ser interpretado, proferidas as palavras em tom, obviamente figurado. Isto cavou uma fronteira entre os que as levaram à letra e os que não. Mas agora vejam lá o que aconteceria se André Ventura (que detesto, por isso estamos em casa), tivesse umas declarações (figuradas ou não) como por exemplo: “temos que acabar com o homem negro”. Caía, como já sabem, o Carmo e a Trindade, só para começar e acabando em juras de ódio eterno e abaixo a extrema-direita. Estas coisas do racismo, aparentemente só têm um lado, foi o que eu pensei. Mas não era por isso que fui buscar as tais declarações. O que quero dizer é que, hoje, dias volvidos, já ninguém se lembra de Mamadou Ba, mas toda a gente discute o golo anulado a Coates. E se calhar, felizmente.

