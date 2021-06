Avarias: Tempo de Verão

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Vejo o Rússia-Bélgica, com o interesse de ver um jogo de futebol com assistência nas bancadas. Parece que em Portugal a coisa – desporto sem gente nas bancadas – parece ter pegado de estaca. Não quero entrar em discussões em como se deve ou não fazer: usar máscara; usar máscara em casa mesmo na casa de banho, antes de lavar os dentes e depois. Lavar as mãos sempre que se passe a dez centímetros da casa de banho, etc. Um passarinho confidenciou-me que vai se mais difícil os tugas – em geral – largarem as máscaras que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Se fizermos tudo o que os especialistas dizem, não mais deixaremos de usar máscara e não se conseguirá comprar uma bebida num supermercado depois das oito da noite. E isso não é nada bom, como já percebeu Marcelo Rebelo de Sousa.



A propósito de futebol vi, mas sem atenção, a novela do contrato de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição treinou, em tempos, o meu clube e isso é um ponto a seu favor, mas é difícil o Avarias aceitar os seus maus modos, que aparentemente são as suas qualidades, pelo menos para o chefe da chafarica do dragon. Na televisão, farto-me de escutar e ver sobre o ferplei, mas custou-me ouvir, da boca de Conceição (com a cara de quem espetava já um balázio na cara de alguém), que certas e determinadas declarações (como se usa dizer no meio) suas, só serviriam para beneficiar os seus “inimigos”. Foi isso mesmo que foi dito, “inimigos”. Não percebo como é que isso se compagina, como agora se diz, com o desporto, mesmo no desporto espectáculo. Quero dizer, percebo, mas não gosto.



Vejo um daqueles programas/documentários na RTP3 que mais parecem pura propaganda. Nos jornais isso é mais fácil de perceber: ao cimo da página lá vem a palavra publicidade, para que não restem dúvidas. Publicidade é o que me parecem ser aqueles documentários que vão surgindo nos canais generalistas e que metem Europa, vida sustentável, vida saudável, transição digital, subsídios e mais o que for de bem. A reboque do europeu de futebol, lá vem o andar a pé, as áreas protegidas e os carros movidos a electricidade. Era um caso da Croácia ou Eslovénia em que a população anda muito de bicicleta a pé e de transporte público. Mais ou menos como os nossos edis propõem, com os lugares de estacionamento cada vez mais escassos nas zonas centrais das cidades. É uma daquelas medidas que não há como se ser contra. O problema é que o remédio para os outros não funciona para quem o faz: em geral as câmaras municipais, (que em maioria se situam nas zonas centrais das cidades) mantêm os lugares cativos para os seus funcionários ou até os aumentam.

Novamente a ideia que andar a pé é muito saudável, mas que isso se aplica aos outros. É normal, estamos em Portugal. Rime e é verdade.

Fernando Proença

