Avarias: Três singelos pontos

1 – Inventam tudo, homens na Lua, satélites em Marte, mas ou sou muito burro e não estou a ver o que me passa na frente, ou já era tempo de conseguirem diferenciar com clareza, no computador, um zero de um ó. Sei que os amigos estarão, nesta altura, a gozar com as minhas dúvidas, mas não sejam tão garganeiros que lhes fica mal. Talvez seja da minha falta de vista literal ou simbólica, mas não é a primeira nem a única vez em que ao ver ou escrever um código de acesso a qualquer coisa, via internet, preciso de várias tentativas para conseguir aceder ao que vou, só porque confundi a letra e o algarismo. Tenho dito!



2 – Passa uma notícia num dos canais de referência (vá lá era piada!), sobre uma iniciativa que em Portimão levou chefes, como é obrigatório dizer agora, a pensar e executar comida de autor (a verdade a quem de direito), em barbearias, lojas de roupa e o que mais há, penso que na chamada zona de comércio tradicional da cidade. Chamou-se qualquer coisa como, “Arrebita Portimão”, e postas as coisas neste ponto já se sabe ao que vamos.

Atenção que não estou contra nada do que se pretende recuperar, mas não me parece que seja normal – sei que esta é uma situação que se pretende de ruptura, mas tenham paciência com o ceguinho – comida de autor numa barbearia. Sei que hoje, barbearia e cozinha que se prezem estão definitivamente ao lado da arte; mas, digo eu, não da mesma arte. Bom, entrevistas a uns e outros, pessoas que estão de acordo com aquilo tudo – presumo que quem não está de acordo não come – e um chefe ou lá como se chama, a dizer mais ou menos que o prato, se confecciona com sardinha vinda de … Vila Real de Santo António. Os meus leitores de Vila Real que me perdoem, mas a ideia (parece que nunca posta em causa, pelo menos até agora) que havia até agora, explicada por motivos mais ou menos científicos é que a melhor sardinha algarvia era a de Portimão e a comida estava a ser feita em Portimão… Dou de barato que esta opinião não seja consensual, mas mesmo assim porquê a habilidade do rapaz?, este forçar da comida como matéria pop? Para mostrar mais uma vez que na comida actual, quem sabe o que é bom é o chefe, mesmo que para isso um cozinheiro chefe de Ourique vá buscar uns secretos de Porco Preto a Peniche, porque agora é lá que se joga o futuro da espécie.



3 – Estar uns tempos frente à televisão nestes tempos de canícula, tem também o momento de descoberta. Com a Covid, ficámos um pouco mais tempo por cá, o que até nem é mau. Realmente o país é muito bonito, diversificado e fica sempre muito bem visto do ar, como dizia Saramago. Às vezes quendo se desce à terra, temos uma ou outra decepção, mas são mais as alegrias. Vejo praias, montes lindos e Arouca pareceu-me muito bonita. Mas os passadiços Senhor?, porque os fizestes tantos? Não me interpretem mal, mas – graças à televisão – descobri que se multiplicaram sem fim pelo nosso Portugal. Os passadiços são as rotundas do século XXI. Nos anos 90 não havia cidade sem universidade, daqui a dez anos não há vila, nem cidade, sem passadiço. Se durar até lá visitarei alguns, mas que são muitos são.

