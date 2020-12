Avarias: Um artigo interessante

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Desculpem eu dar mais um bocadinho ao futebol, mas futebol e política são espelhos (não sei se a palavra espelho fica bem, mas de momento não encontro outra, esperem lá, estou a ver, é … ohlepes) da nossa vivência. Daí que, declarações e tiques tenham, nas duas disciplinas em causa, uma importância vital, extraordinária, substancial, razoável.

Na política estamos em período de águas mansas: parece que já foi o tempo do incontornável. Tudo o que cheirasse a acção de grande categoria ou peso, era incontornável. Claro que incontornável tanto podia ser o diálogo norte – sul como a inauguração de passadeiras em Oeiras (passadeiras e Oeiras é, ela própria uma rima incontornável). Agora não existe nenhuma palavra ou frase que mostre tão bem, como é fácil encornar (salvo seja) uma coisa e dizê-la a respeito de tudo e nada. Lembro também (por puro defeito profissional) que durante um tempo se gastava tinta e som em “périplo” que é um vocábulo geográfico que significa andar em volta de um país. O presidente dos Estados Unidos fazia um “périplo” pela Europa, mas nós fazíamos também um “périplo” pelos diferentes pontos cardeais da nossa existência, como também podíamos falar em contornar a nossa existência. Isto está, como podem ver, tudo ligado.

Estamos nas vésperas em que a – parece-me – Porto Editora designa como a palavra mais usada durante o ano. Apostava uma cervejinha em que como será “confinado”. “Confinado” é uma palavra feia, agora usada por todos, mas mesmo todos, e o seu próprio emprego a toda a hora, mostra a desgraça que certo e determinado vírus, cujo nome não vou mencionar, nos tem causado. Isto apesar de haver uns quantos tolos úteis, que ao princípio disseram que íamos sair disto mais fortes. Mais fortes são as mães deles, que não têm culpa dos filhos que geraram. No futebol e nos comentadores dos jogos a palavra mais usada afinal são duas: “muita qualidade”. Já não existem jogadores ou jogadas boas, equipas razoáveis, fracas ou sem futuro, apenas jogadores de “muita qualidade” (os outros são “interessantes”, que é uma coisa que não é muito boa nem muito má, antes pelo contrário e que ao empregar-se para jogadores com mais de vinte e dois anos, não é muito simpática).

Outro dia ouvi (Canal 11) que uma bola tinha entrado na baliza “com muita qualidade”, o que mostra desde já os limites da verborreia a que chegámos. No entanto o campeão do proselitismo é o antigo jogador Dani, que agora reconvertido em comentador diz, “muita qualidade” a uma média de cada quinze segundos. Dani, que apesar de ter jogado a princípio com “muita qualidade”, veio a acabar apenas “interessante” como jogador e, infelizmente, não melhorou no comentário. Também temos o “atirar a toalha ao chão” que por enquanto se mantém na órbita do futebol e, “é o nosso ADN” (para dizer que é uma forma de fazer ou de jogar que é seguida pelo grupo ou pessoa), que tem uso no desporto e na política quando não se sabe o que dizer para justificar que existem princípios ou normas a observar. Mas, de todas, a palavra mais perigosa é “Ok” que substitui (a reboque dos telemóveis) o “sim” que é português, só tem mais uma letra e não merecia ser varrido para debaixo do tapete. Cuidem-se.

