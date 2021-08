Avarias: Um pequeno resumo dos JO

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Se as transmissões na televisão pública portuguesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio são o que vejo e me apercebo, então o que está, por exemplo a RTP2 a fazer o dia inteiro, em vez de transmitir voleibol e ciclismo? A passar desenhos animados? A “Sociedade Civil”? o “Eclesia”? A RTP que enche a boca a dizer que faz serviço público e que passa, não sei quantas horas de programação ao longo dos jogos, limita-se, na competição desportiva mais importante do ano, a transmitir umas coisas sortidas em directo ao longo da noite e para compor o ramalhete, uns resumos que pouco resumem, e ala que se faz tarde. Se não fosse ser inimigo do jornalismo de indignação, poderia afirmar com toda a propriedade: é uma vergonha! A RTP lá despachou uns enviados especiais que fazem umas peças sempre muito bem articuladas, mas aos telespectadores interessa mais ouvir falar das provas ou vê-las? Se algum dos meus amigos pertence ao “Grupo Recreativo dos Telespectadores que Adoram Resumos” (GURTAR), já cá não está quem falou, mas deixem que vos digo que é muito feio ser assim. Andam aqueles homens e mulheres a nadar e correr horas a fio para depois tudo se resumir à partida, chegada e alguém que caiu da bicicleta. Isto é malta que se viciou na escola a estudar os Maias pelo resumo dos Maias e transportam esse princípio para o resto da vida; não aguentam nada que não seja permanentemente excitante – menos o “Eclesia” e a “Sociedade Civil”.

Se não existissem os canais da Eurosport (que vão salvando a honra do convento, com transmissões em directo e diferido)), podia dizer-se que a montanha das muitas horas de transmissão pariu o rato dos resumos. Os tipos que fazem a publicidade do número de horas de transmissão dos jogos parecem os empreiteiros da construção civil que conseguem descobrir metros quadrados de um apartamento, nos sítios em que, palavra, ninguém diria que lá estão.



Claro que os nossos enviados especiais – mais os que cá ficaram a roer-se de ciúmes – com a responsabilidade de nos dar notícias, lá vão albardando o burro à vontade do freguês, isto quer dizer que comungam da ideia, em geral aceitável, de que os nossos atletas são merecedores de todo o nosso apoio. No entanto e para isso, talvez não precisem de considerar que, numa prova em que concorrem cinquenta atletas, os dois portugueses presentes ficaram no Top 30 em vez de no Last 30. Facilita ver o copo meio cheio, mas não corresponderá completamente à verdade. Portugal de há trinta anos, levava trinta atletas aos jogos com dois ou três bons lugares e os restantes iam fazer figura de corpo presente. Agora somos mais, levamos mais mulheres e em geral temos resultados bastante razoáveis, o que não é mau. Só embirro que praticamente todos os atletas, depois de um resultado abaixo das expectativas se escudem no tradicional “daqui a quatro anos estarei lá”, como se fosse uma vingança prometida e vai-se ver, é só mais um dislate.



