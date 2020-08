AVARIAS: Um pouco de política e futebol

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Esta coisa de ter que se aparecer para apoiar o povo, dizer que se está presente, tem muito que se lhe diga. Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Porto Santo (deve ter custado escolher um local, sem parecer que outros foram preteridos por uma qualquer obscura razão), tirar umas mini-férias que me cheiraram a queimado leve, porque não me lembro de nenhum político que numa muito curta folga tenha dado tantas entrevistas para as televisões. Foram os fogos, o piloto que morreu, o rebentamento no Líbano, Marcelo tem sempre a palavra certa, a opinião correcta o gesto apaziguador. São pêsames e palavras de compreensão, de manhã, tarde e noite, tendo sempre a resposta para qualquer pergunta que lhe façam, mesmo chutando para canto quando a conversa parece trazer água no bico, como com a festa do Avante. Esta foi, de certezinha absoluta, a troca que Costa deu por algum favor feito e que, no fundo, me parece terá piores consequências, para o PCP, do que benefícios. Se tivessem dito “este ano não há festa do Avante, vamos todos passar férias para a Venezuela”, o povo agradeceria e ganhavam alguns votos – perdendo outros, que a militância é como os interruptores, umas vezes para cima, outras nem tanto. Dizia eu que Marcelo chutou a bola para canto e como todos os que entendem alguma coisa de futebol, o chutar para canto pode não ser a opção mais bonita, mas poderá será talvez a mais inteligente para quem vê o perigo, mas não a forma imediata de sair dele. Uma vivência destas cria muitos amigos (os outros defesas da equipa) e, provavelmente, o mesmo número de inimigos (os atacantes da equipa contrária, que não arranjam espaço para fazer golo). Por tudo isso e mais um par de botas, para uns, Marcelo não passa de um populista, para outros é uma espécie de pai da Pátria. Às tantas estará a meio. A sua ida a Porto Santo (como a vinda para o Algarve) terá feito parte da missão de melhorar um bocadinho a situação e, em geral não altera esta ideia de muitos: que o presidente se esforça por fazer um mandato o mais possível apolítico, não levantado ondas, ainda por cima nesta fase final do mandato. Marcelo, que não se vê, nos próximos tempos, noutro lugar que não seja o Palácio de Belém, tem esta capacidade de relativizar quase tudo de forma a passar entre os pingos da chuva. Talvez que uma parte substancial da sua popularidade consista num simples facto; ter sucedido a Cavaco Silva e, nessa situação, como se costuma dizer, o que vier é de ganho. Mas talvez que atendendo só ao seu antecessor se subestime a personalidade e a capacidade de alguém que: a) percebe profundamente os portugueses; b) não pretende contribuir para a construção de um Portugal e um português novo (embora o possa afirmar). Dir-me-ão que tudo isso é curto para fazer um grande presidente. Talvez o seja, mas os tugas estão fartos de políticos que os roubam e ainda por cima são antipáticos e incompetentes que chegue – quando são simpáticos querem, em geral, alguma coisa de volta. Marcelo dá-se muito às selfies, mas parece ser um dos nossos e isso, parecendo que não, é muito.

Fernando Proença