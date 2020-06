Ayamonte com medidas excecionais pelo surto de Lepe

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Ayamonte, Eurocidade do Guadiana, bem como os outros municípios da costa oeste de Huelva decidiram suspender neste último fim de semana, todas as atividades que envolveram multidões, como consequência do recente surto de COVID-19, em Lepe, que já conta com dez casos positivos. a fim de evitar a sua propagação. Além da suspensão das atividades, também foi decidido aumentar a vigilância diária.

Enquanto isso, o Ayuntamiento de Lepe sublinha que as suas praias estão abertas “com todas as medidas de segurança e prevenção” e são “destinos seguros”.

A Câmara Municipal enfatiza que “os resultados (dos testes) são otimistas”, ao mesmo tempo que apela à “tranquilidade, calma e responsabilidade dos cidadãos”.

A edilidade diz priorizar o distanciamento social, as praias divididas por faixas etárias – com passadeiras de entrada e saída -, controles de lotação e “um plano exaustivo para limpar e desinfetar os espaços públicos em todo o município”.

Acrescenta ainda que tem “um litoral amplo” com mais de 23 quilómetros de areia “controlado por mais de 80 seguranças que fiscalizam as medidas de prevenção do Covid-19 e 60 salva-vidas nos serviços de resgate”.

O surto de coronavírus registado em Lepe, pode ter tido origem num caso importado, ou seja, numa pessoa que regressou à cidade vinda do estrangeiro. Este surto está sob investigação, tendo sido realizados entretanto 32 testes a pessoas que tiveram contactos diretos com os infetados e a outras que tiveram contactos sociais- noticiou o Huelva Hoy.

Desde o início da pandemia, um total de 18 casos de Covid-19 foram registados no município de Lepe, incluindo estes últimos nove.