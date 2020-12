Ayamonte: Novo projeto com vista para o Guadiana e Algarve

O Ayuntamiento de Ayamonte, cidade espanhola do outro lado do rio Guadiana, iniciou na semana passada as obras de um novo projeto com vista para o Guadiana e para o Algarve, anunciou o jornal Huelva Información.

O projeto “Ayamonte mira al río” vai desenvolver-se nos próximos oito meses e tem uma área de 40.600 metros quadrados, com o objetivo de integrar o rio na cidade.

O local onde existem as ruínas da antiga atividade piscatória e conserveira da cidade vai ser substituído por um espaço pensado para ser usado pela população, através de uma transformação total da fachada fluvial da cidade.

Segundo a alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, aquela área vai “converter a localidade numa referência turística em Andaluzia”.

“Tem sido um ano e meio de trabalho incansável, repleto de obstáculo, com um caminho cheio de inconvenientes que nos obrigaram a submeter o projeto a exigências da Junta de Andaluzia para conseguir as autorizações que nos fizeram esperar”, refere a autarca.

Este projeto vai unir o acesso norte a Ayamonte com as ruas Castro Marín, De las Flores e o Muelle de Portugal, com a criação de estradas para fluxo de trânsito, passeios pedonais amplos em frente ao rio, ciclovia, reordenação das zonas de estacionamento, espaços multifuncionais, reabilitação urbanística e regeneração de espaços urbanos e da flora e fauna.

