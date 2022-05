Azeite algarvio volta a conquistar Nova Iorque e agora o Japão

O Azeite Virgem Extra Monterosa, produzido em Moncarapacho (Olhão), continua a destacar-se ao mais alto nível internacional com a conquista de prémios nos quatro cantos do Mundo.

Nas últimas duas semanas, evidenciou-se na New York International Olive Oil Competition, o mais prestigiado concurso da atualidade, onde participaram mais de 1200 azeites oriundos de 28 países, conquistando medalha de ouro para o monovarietal Premium Cobrançosa e prata para o monovarietal Premium Maçanilha, assim como para o Premium Selection, que contempla uma mistura de variedades.

No dia 26 de maio, o Azeite Monterosa voltou a destacar-se. Desta vez na Ásia. No concurso internacional Olive Japan, que decorreu em Tóquio, a marca algarvia angariou três medalhas de ouro, desta feita para os dois monovarietais Premium Cobrançosa, Premium Picual e para o blend Premium Selection. O monovarietal Premium Maçanilha arrecadou uma medalha de prata. No concurso participaram mais de 800 azeites oriundos de cerca de 25 países.

Para além da produção e comercialização de azeite, a empresa com sede em Moncarapacho aposta também no olivoturismo. As visitas guiadas Monterosa têm a duração aproximada de uma hora e meia e introduzem os participantes às diferentes variedades de azeitona cultivadas na quinta, processos de produção e extração e práticas agrícolas sustentáveis. A experiência termina com um momento de degustação dos azeites Monterosa.